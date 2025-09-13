الإمارات تشارك في اجتماع وزراء السياحة لمجموعة العشرين

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت دولة الإمارات في اجتماع وزراء سياحة قمة مجموعة العشرين لعام 2025، الذي عقد في مدينة مبومالانغا بجنوب أفريقيا، حيث ترأس وفد الدولة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات الأولوية للارتقاء بقطاع السياحة العالمي، وفي مقدمتها تعزيز الابتكار الرقمي، والتمويل والاستثمار المستدام، وتوسيع الربط الجوي، وبناء المرونة في هذا القطاع الحيوي.

وأكد معالي عبدالله بن طوق خلال كلمته أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، رسّخت مكانتها ضمن أبرز الوجهات السياحية في العالم، من خلال تطوير بنية تحتية متقدمة، وإطلاق تشريعات مرنة، وتنفيذ استثمارات نوعية عززت من تنافسية القطاع وجاذبيته على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيراً معاليه إلى أن قطاع السياحة يشكّل ركيزة أساسية في جهود التنويع الاقتصادي، وعنصراً محورياً في تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، عبر رفع مساهمته في الناتج المحلي، وزيادة أعداد الزوار، بما يعزز دور الدولة كمركز عالمي رائد للسياحة والسفر.

وقال معالي ابن طوق: يُشكّل اجتماع وزراء سياحة مجموعة العشرين منصة استراتيجية لدعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز قطاع السياحة، حيث تحرص الدولة على مواصلة دعم الأولويات المطروحة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي، وتعزيز التمويل المستدام، وتوسيع الربط الجوي، إلى جانب ترسيخ المرونة، بما يضمن تنمية شاملة تعود بالنفع على المجتمعات كافة»، مؤكداً أن الإمارات تنظر إلى هذا الحدث الدولي بوصفه فرصة لتبادل الخبرات وبناء شراكات تخدم مستقبل السياحة عالمياً. وملتزمة بتعزيز العمل المشترك مع شركائها في مجموعة العشرين لضمان شمولية التحول الرقمي ومواكبة التطور التكنولوجي.

واستعرض معالي ابن طوق الجهود الوطنية نحو تمكين مبادئ الاستدامة، والابتكار الرقمي في قطاع السياحة، والتي من أبرزها إطلاق النسخة الخامسة من حملة أجمل شتاء في العالم 2024 تحت شعار «السياحة الخضراء»، والتي رسّخت مفاهيم التنوع السياحي، من خلال تشجيعها أنماط السياحة الخضراء والسياحة الزراعية والبيئية المستدامة، مما يخلق سوقاً سياحية خصبة للاستثمارات والمشاريع في هذا القطاع. وأوضح معاليه أن الإمارات وضعت التحول الرقمي في صميم «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031».

وأضاف معاليه أن تمويل السياحة والاستثمار المستدام يُعد ركيزة حيوية لضمان استمرارية القطاع ونموه، عبر برامج تمويلية مبتكرة وشراكات نوعية مع بنوك التنمية، وربط الوجهات الجوية كعنصر أساسي في استدامة السياحة العالمية، وذلك في ظل مواصلة الإمارات الاستثمار في شبكات الطيران الحديثة وتكامل أنظمة النقل متعددة الوسائط وتحديث البنية التحتية، إلى جانب تبنّي حلول السفر الرقمية التي تُسهم في تيسير حركة التنقل عالمياً.

وتفصيلاً، ناقش الاجتماع سبُل تسريع تبني الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في قطاع السياحة، إلى جانب آليات جديدة لتمويل الاستثمارات السياحية المستدامة، كما استعرض الاجتماع خطط تعزيز الربط الجوي من خلال تطوير المسارات الجوية وتحرير الأسواق وتكامل أنماط النقل، إضافة إلى مناقشة الإجراءات الكفيلة بتعزيز مرونة القطاع في مواجهة الأزمات الصحية والمناخية والاقتصادية.