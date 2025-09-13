الأحد 14 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«أسترازينيكا» توقف توسعاً بـ 200 مليون جنيه إسترليني في كامبريدج

«أسترازينيكا» توقف توسعاً بـ 200 مليون جنيه إسترليني في كامبريدج
13 سبتمبر 2025 18:17

 قالت شركة «أسترازينيكا» البريطانية العملاقة لصناعة الأدوية، إنها أوقفت عمليةَ توسع مخططاً لها في موقع أبحاثها في مدينة كامبريدج بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني.ويأتي هذا بعدما تخلّت شركة الأدوية عن خطط لاستثمار 450 مليون جنيه إسترليني في مصنع للقاحات في «ميرسيسايد» في وقت سابق من العام الجاري، في ضربة للحكومة مع سعيها للتأكيد على التزامها بتنمية الاقتصاد وجعل البلاد أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» عن المتحدث باسم «أسترازينيكا» قوله: «نقوم باستمرار بإعادة تقييم احتياجات الاستثمارات لشركتنا، ويمكننا تأكيد توقف توسعنا في كامبريدج».
وكان الرئيس التنفيذي لشركة أسترازينيكا باسكال سوريوت، قال في فبراير الماضي إنه «محبط للغاية» بسبب خطوة إلغاء موقع ميرسيسايد، لكنه أشار إلى أن الشركة «لم تتمكن من جعل الاستثمار قابلاً للاستمرار اقتصادياً».
وفي الشهر الماضي، أعلنت «أسترازينيكا» عن خطط لاستثمار 50 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى السنوات الخمس المقبلة، وسط تهديد وشيك من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم تجارية.
وقالت الشركة إن الاستثمار سيوفر تمويلاً لمنشأة تصنيع جديدة على أحدث طراز في ولاية فرجينيا، والذي من المقرر أن يكون أكبر استثمار للشركة في التصنيع على مستوى العالم.

 

أخبار ذات صلة
الإمارات تؤكد ضرورة استعادة السلام والأمن في السودان
الدوحة: القمة العربية الإسلامية تعكس التضامن الواسع مع قطر
المصدر: وام
آخر الأخبار
سودانيات يجلسن في مخيم للنازحين فراراً من القتال العنيف (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد ضرورة استعادة السلام والأمن في السودان
اليوم 01:44
مبنى متضرر استُهدف بغارة إسرائيلية في الدوحة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الدوحة: القمة العربية الإسلامية تعكس التضامن الواسع مع قطر
اليوم 01:44
جانب من افتتاح مدرسة جديدة للتعليم الأساسي في محافظة حضرموت (وام)
الأخبار العالمية
«الهلال الأحمر» الإماراتي تفتتح مدرسة بحضرموت وتدشن «مشروع الحقيبة المدرسية»
اليوم 01:44
فلسطينية تجلس في مخيم للنازحين بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة الفلسطينية» تحذر من نقص خطير بوحدات الدم
اليوم 01:44
جنود لبنانيون على متن آليات عسكرية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يتسلم 8 شاحنات من سلاح المخيمات
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©