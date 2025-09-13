«أسترازينيكا» توقف توسعاً بـ 200 مليون جنيه إسترليني في كامبريدج

قالت شركة «أسترازينيكا» البريطانية العملاقة لصناعة الأدوية، إنها أوقفت عمليةَ توسع مخططاً لها في موقع أبحاثها في مدينة كامبريدج بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني.ويأتي هذا بعدما تخلّت شركة الأدوية عن خطط لاستثمار 450 مليون جنيه إسترليني في مصنع للقاحات في «ميرسيسايد» في وقت سابق من العام الجاري، في ضربة للحكومة مع سعيها للتأكيد على التزامها بتنمية الاقتصاد وجعل البلاد أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» عن المتحدث باسم «أسترازينيكا» قوله: «نقوم باستمرار بإعادة تقييم احتياجات الاستثمارات لشركتنا، ويمكننا تأكيد توقف توسعنا في كامبريدج».

وكان الرئيس التنفيذي لشركة أسترازينيكا باسكال سوريوت، قال في فبراير الماضي إنه «محبط للغاية» بسبب خطوة إلغاء موقع ميرسيسايد، لكنه أشار إلى أن الشركة «لم تتمكن من جعل الاستثمار قابلاً للاستمرار اقتصادياً».

وفي الشهر الماضي، أعلنت «أسترازينيكا» عن خطط لاستثمار 50 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى السنوات الخمس المقبلة، وسط تهديد وشيك من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم تجارية.

وقالت الشركة إن الاستثمار سيوفر تمويلاً لمنشأة تصنيع جديدة على أحدث طراز في ولاية فرجينيا، والذي من المقرر أن يكون أكبر استثمار للشركة في التصنيع على مستوى العالم.