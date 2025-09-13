الأحد 14 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

أسبوع متقلب للأسواق العالمية وترقب حذر لـ «قرار الفيدرالي»

أسبوع متقلب للأسواق العالمية وترقب حذر لـ «قرار الفيدرالي»
13 سبتمبر 2025 18:21

أحمد عاطف (لقاهرة)
تباين أداء البورصات العالمية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث سجلت مؤشرات «وول ستريت» مكاسب جديدة بقيادة أسهم التكنولوجيا، بينما اتسمت الأسواق الأوروبية بالحذر مع مراقبة التطورات السياسية والتصنيفية في فرنسا، في حين استفادت آسيا من موجة التفاؤل المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتوقعات التيسير النقدي.

 «وول ستريت»شهدت مؤشرات الأسهم الأميركية أسبوعاً قوياً، حيث قفز مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.1% خلال الأسبوع ليغلق عند مستوى قياسي بلغ 18,845 نقطة، مدعوماً بارتفاع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الكبرى مثل «مايكروسوفت» و«تسلا».
وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.6% ليصل إلى 5,685 نقطة، مسجلاً أفضل أداء أسبوعي منذ منتصف أغسطس، بينما سجل «داو جونز الصناعي» زيادة طفيفة بلغت 0.9% ليستقر عند 41,220 نقطة.
وفي سوق السندات ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4% بعد أن انخفض في بداية الأسبوع، بينما تراجعت احتمالات رفع الفائدة من «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أقل من 5%، مع توقعات قوية بخفض بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المنتظر.
وعززت البيانات الاقتصادية الأميركية هذا الاتجاه، إذ ارتفعت مطالبات إعانات البطالة إلى 263 ألف طلب الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ نحو 4 أعوام، بينما سجل معدل التضخم السنوي في أغسطس إلى 2.9% وهو ما اعتبره الخبراء إشارة إلى تباطؤ تدريجي يسمح للفيدرالي ببدء دورة خفض الفائدة.

الأسواق الأوروبية

جاء أداء الأسواق الأوروبية هذا الأسبوع متبايناً في ظل حالة من الحذر والترقب التي تسيطر على المستثمرين، إذ سجل مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي مكاسب أسبوعية بنحو 1.3%، وهو أول ارتفاع أسبوعي منذ ثلاثة أسابيع، مدعوماً بصعود أسهم قطاعي الدفاع والطاقة.
وأغلق مؤشر«CAC 40» الفرنسي مرتفعاً بنسبة 0.2% ليصل إلى 7,825.24 نقطة، بينما تراجع مؤشر «DAX» الألماني بنسبة 0.6%.
وفي المقابل، شهد مؤشر «FTSE 100» البريطاني انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.15% ليغلق عند 9,283.29 نقطة.
وكان البنك المركزي الأوروبي «ECB» قد قرر الإبقاء على سعر الفائدة عند 2%، مشيراً إلى أن اعتماده على نهج التعامل مع البيانات أولاً بأول واجتماع تلو الآخر لاختيار الوضع المناسب للسياسة النقدية.
وشهد الأسبوع استفادة أسهم شركات الدفاع مثل «Airbus» و«BAE Systems» التي صعدت بعد أنباء عن تعزيز ميزانيات الدفاع الأوروبية في ظل تصاعد التوترات الأمنية.
كما أعلنت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» خفض التصنيف الائتماني لفرنسا إلى «A+» مع إبقاء النظرة المستقبلية مستقرة، موضحة أن الانقسامات الحادة في البلاد تعيق جهود خفض العجز وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن أوضاع المالية العامة المتدهورة.

أخبار ذات صلة
الإمارات تؤكد ضرورة استعادة السلام والأمن في السودان
الدوحة: القمة العربية الإسلامية تعكس التضامن الواسع مع قطر

الأسواق الآسيوية

وشهدت الأسواق الآسيوية أداءً قوياً مدعوماً بتوقعات التيسير النقدي في الولايات المتحدة وموجة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.
وارتفع مؤشر «نيكاي 225» الياباني بنسبة 0.89% إلى 44768.12 نقطة، مدفوعاً بمكاسب شركات أشباه الموصلات، كما قفز مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 3.5% خلال أسبوع مع تدفقات استثمارية قوية على شركات التكنولوجيا الصينية الكبرى.
وتباين أداء المؤشرات الصينية إذ تراجع مؤشر شنغهاي المركّب بنسبة 0.12%، وسط حذر المستثمرين من تباطؤ الاقتصاد المحلي ونقص الحوافز الحكومية.

خفض الفائدة
ويتوقع محللون أن يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن أول خفض للفائدة منذ ديسمبر 2024 خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، وهو ما قد يمنح الأسواق دفعة إضافية، خصوصاً في قطاعات التكنولوجيا والعقارات.وحسب استطلاع أجرته رويترز فقد توقع 105 محللين من أصل 107 أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقرر يومي 16 و17 سبتمبر.
وينتظر المستثمرون بيانات الناتج الصناعي الصيني ومبيعات التجزئة المرتقبة كونها ستحدد مسار الأسواق الآسيوية، فيما يترقب المستثمرون تحديثاً جديداً من وكالة «فيتش» بشأن تصنيف فرنسا الائتماني، والذي قد يكون له تأثير واسع على أسواق السندات الأوروبية.

 

آخر الأخبار
سودانيات يجلسن في مخيم للنازحين فراراً من القتال العنيف (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد ضرورة استعادة السلام والأمن في السودان
اليوم 01:44
مبنى متضرر استُهدف بغارة إسرائيلية في الدوحة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الدوحة: القمة العربية الإسلامية تعكس التضامن الواسع مع قطر
اليوم 01:44
جانب من افتتاح مدرسة جديدة للتعليم الأساسي في محافظة حضرموت (وام)
الأخبار العالمية
«الهلال الأحمر» الإماراتي تفتتح مدرسة بحضرموت وتدشن «مشروع الحقيبة المدرسية»
اليوم 01:44
فلسطينية تجلس في مخيم للنازحين بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة الفلسطينية» تحذر من نقص خطير بوحدات الدم
اليوم 01:44
جنود لبنانيون على متن آليات عسكرية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يتسلم 8 شاحنات من سلاح المخيمات
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©