أسبوع متقلب للأسواق العالمية وترقب حذر لـ «قرار الفيدرالي»

أحمد عاطف (لقاهرة)

تباين أداء البورصات العالمية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث سجلت مؤشرات «وول ستريت» مكاسب جديدة بقيادة أسهم التكنولوجيا، بينما اتسمت الأسواق الأوروبية بالحذر مع مراقبة التطورات السياسية والتصنيفية في فرنسا، في حين استفادت آسيا من موجة التفاؤل المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتوقعات التيسير النقدي.

«وول ستريت»شهدت مؤشرات الأسهم الأميركية أسبوعاً قوياً، حيث قفز مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.1% خلال الأسبوع ليغلق عند مستوى قياسي بلغ 18,845 نقطة، مدعوماً بارتفاع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الكبرى مثل «مايكروسوفت» و«تسلا».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.6% ليصل إلى 5,685 نقطة، مسجلاً أفضل أداء أسبوعي منذ منتصف أغسطس، بينما سجل «داو جونز الصناعي» زيادة طفيفة بلغت 0.9% ليستقر عند 41,220 نقطة.

وفي سوق السندات ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4% بعد أن انخفض في بداية الأسبوع، بينما تراجعت احتمالات رفع الفائدة من «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أقل من 5%، مع توقعات قوية بخفض بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المنتظر.

وعززت البيانات الاقتصادية الأميركية هذا الاتجاه، إذ ارتفعت مطالبات إعانات البطالة إلى 263 ألف طلب الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ نحو 4 أعوام، بينما سجل معدل التضخم السنوي في أغسطس إلى 2.9% وهو ما اعتبره الخبراء إشارة إلى تباطؤ تدريجي يسمح للفيدرالي ببدء دورة خفض الفائدة.

الأسواق الأوروبية

جاء أداء الأسواق الأوروبية هذا الأسبوع متبايناً في ظل حالة من الحذر والترقب التي تسيطر على المستثمرين، إذ سجل مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي مكاسب أسبوعية بنحو 1.3%، وهو أول ارتفاع أسبوعي منذ ثلاثة أسابيع، مدعوماً بصعود أسهم قطاعي الدفاع والطاقة.

وأغلق مؤشر«CAC 40» الفرنسي مرتفعاً بنسبة 0.2% ليصل إلى 7,825.24 نقطة، بينما تراجع مؤشر «DAX» الألماني بنسبة 0.6%.

وفي المقابل، شهد مؤشر «FTSE 100» البريطاني انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.15% ليغلق عند 9,283.29 نقطة.

وكان البنك المركزي الأوروبي «ECB» قد قرر الإبقاء على سعر الفائدة عند 2%، مشيراً إلى أن اعتماده على نهج التعامل مع البيانات أولاً بأول واجتماع تلو الآخر لاختيار الوضع المناسب للسياسة النقدية.

وشهد الأسبوع استفادة أسهم شركات الدفاع مثل «Airbus» و«BAE Systems» التي صعدت بعد أنباء عن تعزيز ميزانيات الدفاع الأوروبية في ظل تصاعد التوترات الأمنية.

كما أعلنت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» خفض التصنيف الائتماني لفرنسا إلى «A+» مع إبقاء النظرة المستقبلية مستقرة، موضحة أن الانقسامات الحادة في البلاد تعيق جهود خفض العجز وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن أوضاع المالية العامة المتدهورة.

الأسواق الآسيوية

وشهدت الأسواق الآسيوية أداءً قوياً مدعوماً بتوقعات التيسير النقدي في الولايات المتحدة وموجة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

وارتفع مؤشر «نيكاي 225» الياباني بنسبة 0.89% إلى 44768.12 نقطة، مدفوعاً بمكاسب شركات أشباه الموصلات، كما قفز مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 3.5% خلال أسبوع مع تدفقات استثمارية قوية على شركات التكنولوجيا الصينية الكبرى.

وتباين أداء المؤشرات الصينية إذ تراجع مؤشر شنغهاي المركّب بنسبة 0.12%، وسط حذر المستثمرين من تباطؤ الاقتصاد المحلي ونقص الحوافز الحكومية.

خفض الفائدة

ويتوقع محللون أن يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن أول خفض للفائدة منذ ديسمبر 2024 خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، وهو ما قد يمنح الأسواق دفعة إضافية، خصوصاً في قطاعات التكنولوجيا والعقارات.وحسب استطلاع أجرته رويترز فقد توقع 105 محللين من أصل 107 أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقرر يومي 16 و17 سبتمبر.

وينتظر المستثمرون بيانات الناتج الصناعي الصيني ومبيعات التجزئة المرتقبة كونها ستحدد مسار الأسواق الآسيوية، فيما يترقب المستثمرون تحديثاً جديداً من وكالة «فيتش» بشأن تصنيف فرنسا الائتماني، والذي قد يكون له تأثير واسع على أسواق السندات الأوروبية.