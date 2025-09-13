4831 صرافاً آلياً و516 فرعاً للبنوك في الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)



ذكر تقرير «تطورات الأسواق النقدية والمصرفية والمالية للربع الثاني من عام 2025» أنه في بنهاية الربع المشار إليه ظل عدد البنوك المحلية «باستثناء البنوك الاستثمارية» ثابتاً عند 23 بنكاً، وانخفض عدد فروع هذه البنوك المحلية ليصل إجمالي الفروع إلى 444 فرعاً في نهاية يونيو 2025 “516 فرعاً للبنوك المحلية والخليجية والأجنبية” فيما استمرت البنوك الخليجية في الحفاظ على استقرارها في نهاية الربع الثاني من عام 2025 عند ستة بنوك، بالإضافة إلى بنك أعمال خليجي واحد، كما ظلت فروع هذه البنوك ثابتة عند ستة فروع في نهاية يونيو 2025.

وبلغ عدد البنوك الأجنبية الأخرى 21 بنكاً بواقع 66 فرعاً، فيما ظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية للبنوك عند 21 وحدة في نهاية الربع الثاني من عام 2025، وارتفع عدد مكاتب النقد للبنوك ليصل إلى ثلاثة مكاتب نقد خلال الربع الثاني من عام 2025. وارتفع إجمالي عدد أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك العاملة بالإمارات بمقدار 18 جهازاً ليصل إلى 4831 جهازاً في نهاية الربع الثاني من 2025.