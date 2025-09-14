«إف فايف» تستحوذ على «كاليبسو» لتعزيز أمن الذكاء الاصطناعي

دبي (الاتحاد)

أعلنت، اليوم، «إف فايف - F5» المتخصصة في تقديم التطبيقات والواجهات البرمجية وتأمينها، عن توقيع اتفاقية للاستحواذ على شركة «كاليبسو- CalypsoAI» المتخصصة في أمن الذكاء الاصطناعي، مقابل 180 مليون دولار «ما يعادل 660 مليون درهم».

ويهدف الاستحواذ إلى دمج تقنيات «كاليبسو»، بما في ذلك الحماية من الهجمات الجديدة ومنع تسرب البيانات وتوفير رؤية موحّدة وحوكمة متقدمة، ضمن منصّة «F5» لتوفير التطبيقات وتأمينها.وسيساعد هذا الاستحواذ المؤسسات التي تسعى لنشر تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي الوكيل «Agentic AI».

وبهذه المناسبة، قال فرانسوا لوكو-دونو، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «F5»: يعيد الذكاء الاصطناعي تعريف بنية المؤسسات والسطح الهجومي الذي يتعيّن عليها الدفاع عنه، ولم تعد الحلول التقليدية مثل الجدران النارية والأنظمة النقطية قادرة على المواكبة، وإن إضافة القدرات التي تتمتع بها «كاليبسو» إلى حلولنا ستمنح المؤسسات الثقة للابتكار بسرعة أكبر وحماية بياناتها الحساسة بشكل أفضل، بينما تعتمد على F5 لتوصيل وحماية التطبيقات وواجهات البرمجة ونماذج الذكاء الاصطناعي عبر بيئاتها المختلفة.

وتقوم المؤسسات اليوم بدمج الذكاء الاصطناعي بسرعة في منتجاتها وعملياتها، غير أن البنية الجديدة للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التطبيقات والوكلاء وواجهات البرمجة والنماذج ومخازن البيانات، توفّر للمخترقين سطحاً جديداً وديناميكياً للغاية، وتقف أدوات الحماية التقليدية عاجزة أمام هذه التهديدات الحديثة المتطورة، في حين يزداد الضغط التنظيمي مع انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي غير المصرّح به «Shadow AI»، مما يرفع من مستويات المخاطر والفجوات في الامتثال.

بدوره، قال دونشاد كيسي، الرئيس التنفيذي لشركة «كاليبسو» للذكاء الاصطناعي: ترغب المؤسسات في التحرك بسرعة مع الذكاء الاصطناعي، مع تقليل مخاطر تسرب البيانات أو المخرجات غير الآمنة أو إخفاقات الامتثال. ويعتمد عملاؤنا علينا لاختبار أنظمة الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، ووضع ضوابط عند طبقة الاستدلال تتكيف مع تغيّر النماذج، وللحصول على رؤية وإمكانية تدقيق عبر كامل أصول الذكاء الاصطناعي لديهم، وتشكل «F5» و«كاليبسو» معاً أكثر من مجرد تكامل، إذ تقومان بتوفير التطبيقات بمستويات عالية من الأداء، مع ضمان أمن الذكاء الاصطناعي، لتمكين الشركات من الابتكار بسرعة أكبر دون زيادة المخاطر.