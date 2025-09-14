الإثنين 15 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

58% حصة آسيا من الشركات متعددة الجنسيات التي استقطبتها غرفة دبي العالمية بالنصف الأول

58% حصة آسيا من الشركات متعددة الجنسيات التي استقطبتها غرفة دبي العالمية بالنصف الأول
14 سبتمبر 2025 16:32

دبي (الاتحاد)
كشفت غرفة دبي العالمية إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أن 58% من الشركات متعددة الجنسيات التي استقطبتها الغرفة إلى الإمارة خلال النصف الأول من عام 2025، جاءت من آسيا.

أخبار ذات صلة
المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات يطلق دورة جديدة من برنامج "صناع المحتوى التخصصيين"
مشاركة عالمية في «هوك سوبر» لمصارعة الذراعين

وحلت أوروبا في المرتبة الثانية بعدما استحوذت على 16.1%من إجمالي الشركات متعددة الجنسيات التي جذبتها غرفة دبي العالمية خلال النصف الأول من 2025.
وبلغت حصة منطقة الشرق الأوسط ورابطة الدول المستقلة 12.9%، وحصة القارة الأفريقية 6.5% في حين وصلت حصة الأميركيتين إلى 6.5%. 
وفيما يتعلّق بالشركات الصغيرة والمتوسطة، تصدّرت آسيا القائمة أيضاً واستحوذت على 49.1% من إجمالي الشركات الصغيرة والمتوسطة التي جذبتها غرفة دبي العالمية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025. 
وشهدت منطقة الشرق الأوسط ورابطة الدول المستقلة نمواً ملحوظاً في معدل استقطاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث استحوذت على 22.3% من الشركات التي تم استقطابها، بينما استحوذت أفريقيا على نسبة 11.6%، وأوروبا على نسبة 9.8%، والأميركيتان على نسبة 7.1% من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تم استقطابها خلال النصف الأول من العام الجاري.
يذكر أن غرفة دبي العالمية حققت نمواً بنسبة 138% في إجمالي عدد الشركات التي استقطبتها إلى دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، بما يشمل الشركات متعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة.

آخر الأخبار
المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات يطلق دورة جديدة من برنامج "صناع المحتوى التخصصيين"
علوم الدار
المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات يطلق دورة جديدة من برنامج "صناع المحتوى التخصصيين"
اليوم 15:38
مشاركة عالمية في «هوك سوبر» لمصارعة الذراعين
الرياضة
مشاركة عالمية في «هوك سوبر» لمصارعة الذراعين
اليوم 15:30
الإمارات تنضم إلى «مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة»
اقتصاد
الإمارات تنضم إلى «مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة»
اليوم 15:25
الإمارات تنضم إلى "مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة"
اقتصاد
الإمارات تنضم إلى "مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة"
اليوم 15:25
«دو» تستكمل الطرح الثانوي لأسهمها المملوكة لشركة المعمورة
اقتصاد
«دو» تستكمل الطرح الثانوي لأسهمها المملوكة لشركة المعمورة
اليوم 15:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©