اقتصاد

«ديوا»: «مركز التحكم بشبكة المياه» نقلة نوعية في استخدام الذكاء الإصطناعي

14 سبتمبر 2025 17:03

دبي (الاتحاد)
تفقّد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، مركز المراقبة والتحكم بشبكة المياه في مبنى الروية - مركز إدارة المباني.ورافق معاليه في الجولة، كل من المهندس عبدالله عبيدالله، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الهندسة المدنية والمياه، والدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، والمهندس محمد الشامسي، نائب الرئيس للهندسة المدنية وصيانة التوصيلات المنزلية.
ويُعد المركز المتطور نقلة نوعية تدعم جهود الهيئة في تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة والتحول الرقمي والتميز التشغيلي لشبكة المياه، حيث يضم نظام جمع البيانات والإشراف والتحكم بشبكة المياه «سكادا»، الذي يتيح مراقبة وإدارة محطات الضخ والخزانات، إلى جانب خطوط شبكتي نقل وتوزيع المياه في مختلف أنحاء إمارة دبي بشكل لحظي. وبفضل تقنياته المتطورة وشاشات العرض الحديثة، يوفّر المركز بيانات جغرافية وتخطيطية شاملة لشبكة المياه، بما يُمكّن المُشغلين من تحديد الأعطال وانقطاعات الشبكة والاستجابة لها بكفاءة عالية. كما يُعزز التصميم الهندسي الخاص للمركز عملية اتخاذ القرارات والتحكم التشغيلي، بما يعزز الإنتاجية ويضمن اعتمادية الخدمات.
وأكد معالي سعيد الطاير أهمية الابتكار التقني في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة وترسيخ مكانة دبي العالمية في تقديم خدمات المرافق الذكية والمستدامة، ويجسد هذا الإنجاز التزام هيئة كهرباء ومياه دبي بالاستثمار في أحدث التقنيات وتطوير بنية تحتية مرنة وجاهزة للمستقبل لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمتعاملين.
وخلال جولته تفقّد معالي الطاير مركز عمليات الأمن السيبراني للمياه، ومركز الاتصال المخصص لقطاع المياه، وغرفة التحكم المركزية لنظام إدارة المباني، ومركز أمن المنشآت. كما اطّلع معاليه على البنية التحتية للأمن السيبراني، بما في ذلك الأدوات المتقدمة للكشف عن الهجمات السيبرانية والتعامل معها، حيث تقوم هذه الأنظمة بدور محوري في حماية أنظمة التشغيل وبيانات الهيئة من المخاطر السيبرانية، مع ضمان الامتثال للمعايير التنظيمية.
ويُعد مركز الاتصال المخصص لقطاع المياه محوراً أساسياً للتواصل ضمن عمليات الهيئة الخاصة بالمياه، إذ تم تزويده ودمجه بمنصات رقمية تتيح متابعة استفسارات وشكاوى وطلبات المتعاملين بصورة فورية. كما يضطلع المركز بدور محوري في إدارة الحالات الطارئة مثل انقطاعات أو تسربات المياه، بما يضمن سرعة التنسيق مع الفرق الميدانية للاستجابة الفورية.
كما أن غرفة التحكم الخاصة بنظام إدارة المباني، تعد المركز الأساسي لمراقبة وإدارة البنية التحتية والمرافق الحيوية التابعة للهيئة. ويتيح هذا النظام المركزي للمهندسين ومديري المرافق الإشراف على تشغيل مختلف الأنظمة في المباني مثل التكييف والتهوية والإضاءة وإمدادات الطاقة وأنظمة الأمن، إضافة إلى معدلات استهلاك الطاقة في جميع مباني الهيئة. ويعكس دمج نظام إدارة المباني التزام الهيئة بالتحول الرقمي والاستدامة، كما يدعم أهدافها في تحقيق الحياد الكربوني والجاهزية لمدن المستقبل الذكية من خلال تعزيز الشفافية التشغيلية ورفع كفاءة الأداء البيئي.

