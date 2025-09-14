«براكة».. نموذج رائد في تطوير الكفاءات الإماراتية بقطاع الطاقة النووية

سيد الحجار (أبوظبي)

باتت محطات براكة للطاقة النووية، مع مرور عام على التشغيل الكامل لكافة محطاتها، نموذجاً عالمياً كأحد أكثر مشاريع الطاقة النووية الجديدة كفاءة وإنجازاً ضمن الجدول الزمني والتكلفة المناسبة في التاريخ الحديث.

وساهمت «براكة» في تطوير كفاءات وخبرات إماراتية كبيرة في قطاع الطاقة النووية، حيث شارك أكثر من 2000 إماراتي في تطوير وتشغيل المحطات منذ بداية تطويرها، بالتعاون مع خبراء دوليين.

وبعد مرور عام على التشغيل الكامل لكافة محطات براكة الأربع، يتذكر المهندس عبدالله المنهالي، مساعد مدير المحطتين الثالثة والرابعة في براكة، أهم الأحداث المفصلية التي عايشها في مسيرة تطوير المحطات، وأهمها لحظة التشغيل التجاري لأولى المحطات في براكة، وذلك منذ انضمامه إلى شركة الإمارات للطاقة النووية عام 2011، بعد حصوله على شهادة البكالريوس في الهندسة الإلكترونية ودرجة الماجستير في الإدارة التنفيذية.

وكان المنهالي قد انضم لفريق التشغيل في محطات براكة للطاقة النووية، ليصبح ثاني مدير تشغيل المفاعلات، وذلك بعد مسيرة ثرية بالبرامج التعليمية الخاصة بالعلوم والأنظمة والمحاكاة، إلى جانب برامج تدريبية في إدارة تشغيل المفاعلات في أحدث منشآت الطاقة النووية في الولايات المتحدة وكوريا.

ويقول المنهالي: كانت لحظات ترقب لدى جميع العاملين في محطات براكة، بل لدى جميع الموظفين في شركة الإمارات للطاقة النووية، حين كان فريق التشغيل في غرفة التحكم الرئيسية بالمفاعل والفرق المساندة والإدارية جميعها، ينتظرون جميعاً إشارة البدء بالتشغيل التجاري وبدء إنتاج كهرباء وفيرة ونظيفة على مدار الساعة للمرة الأولى في دولة الإمارات والعالم العربي، ثم أتت الإشارة التي كانت بمثابة «البشارة بإنجاز تاريخي لدولة الإمارات».

ويضيف: «تماماً كحلم تجسد أمام أعيننا، ففي تلك اللحظة دخلت دولتنا نادي الدول المشغلة للطاقة النووية، وترسخت مكانتها الريادية في قطاع الطاقة النظيفة العالمي.. ببساطة كان شعوراً لا يوصف».

وتواصلت الإنجازات في المحطتين الثانية والثالثة، وصولاً إلى مرحلة تتويج المسيرة من خلال التشغيل التجاري للمحطة الرابعة، وفي ذلك الوقت كان المهندس عبدالله مدير إدارة الهندسة حينها يجلس متحفزاً داخل غرفة التحكم بمفاعل المحطة الرابعة، إذ يقول «كنا جميعاً نرقب اللحظة.. ورغم سلسلة الاختبارات المتعددة والدقيقة والجهود الدؤوبة لضمان الالتزام بأعلى المعايير العالمية الخاصة بالسلامة والجودة والتميز التشغيلي، لم نكن نشعر بالتعب، كل ما كان يشغلنا أن نعلن بدء التشغيل التجاري للمحطة الرابعة، والإحساس بأن مهمتنا التشغيلية أنجزت على أكمل وجه، وهو ما حصل».

وفي خضم ذلك، لا ينسى المنهالي شعوره العارم بالفخر لدى رؤية الكفاءات الإماراتية الشابة، التي ساهم في تدريبها وتطوير مهاراتها، وهي تتولى حالياً تشغيل محطات براكة الأربع بكفاءة عالية، جنباً إلى جنب مع الخبرات العالمية، لكنه أيضاً يشير إلى السعادة التي يشعر بها حين يجلس بين أفراد عائلته ويلمس ما تحقق، وهو ينظر إلى فاتورة الكهرباء التي تبرز نسبة الكهرباء القادمة إلى المنازل من محطات براكة.

أما المهندس سيف الكتبي مدير أول إدارة العمليات في محطات براكة، فانضم لشركة الإمارات للطاقة النووية عام 2013، وكان من ضمن أول دفعة من الإماراتيين الذين حصلوا على ترخيص الهيئة الاتحادية للرقابة النووية كمدير تشغيل المفاعلات وشهد بدء التشغيل التجاري للمحطات بدءاً من المحطة الأولى حتى الرابعة.

ويقول الكتبي، عن التشغيل التجاري للمحطة الرابعة، وبالتالي التشغيل الكامل لكافة محطات براكة الأربع: «فخر لا يوصف لدولتنا إزاء هذا الإنجاز الذي قدمت بموجبه للعالم نموذجاً تقتدي به مشاريع الطاقة النووية الجديدة حول العالم، وأثبت أن مشاريع الطاقة النووية الضخمة يمكن إنجازها ضمن الجدول الزمني ووفق أعلى المعايير.. لقد تمكنت فرق التشغيل في براكة من تحقيق هذه الإنجازات بفضل تطبيق الدروس المستفادة من كل محطة يتم تشغيلها في تطوير المحطة التالية، وهو ما ساهم في التطوير المستمر للمهارات والخطط، واختصار الزمن والتكلفة». وتقوم مفاعلات «براكة» الأربعة بتوفير 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء من دون انبعاثات كربونية، لتواصل مساهمتها المحورية في توفير كهرباء الحمل الأساسي النظيفة، وضمان أمن الطاقة واستدامتها.

وكانت الأعمال الإنشائية في براكة بدأت في يوليو 2012، ومع بدء إنشاء المحطة الرابعة في عام 2015، أصبحت براكة أكبر موقع إنشائي لمحطات الطاقة النووية حول العالم، حيث تم إنشاء أربع محطات متطابقة على نحو آمن في نفس الموقع وفي الوقت نفسه. وتم الانتهاء من العمليات الإنشائية في المحطة الرابعة في ديسمبر 2023 وبدأ تشغيلها على نحو تجاري في الخامس من سبتمبر 2024.