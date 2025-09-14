الإثنين 15 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«ديوا»: «مركز التحكم بشبكة المياه» نقلة تكنولوجية نوعية

سعيد الطاير خلال الجولة التفقدية (من المصدر)
15 سبتمبر 2025 01:58

دبي (الاتحاد)

تفقد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، مركز المراقبة والتحكم بشبكة المياه في مبنى الروية - مركز إدارة المباني.
ورافق معاليه في الجولة، كل من المهندس عبدالله عبيدالله، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الهندسة المدنية والمياه، والدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، والمهندس محمد الشامسي، نائب الرئيس للهندسة المدنية وصيانة التوصيلات المنزلية. ويُعد المركز المتطور نقلة تكنولوجية نوعية تدعم جهود الهيئة في تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة والتحول الرقمي والتميز التشغيلي لشبكة المياه، حيث يضم نظام جمع البيانات والإشراف والتحكم بشبكة المياه «سكادا». 

