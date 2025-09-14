«دراجون أويل» تعزز حضورها بمصر باستثمار 110 ملايين درهم

القاهرة (الاتحاد)



وقعت شركة «دراجون أويل»، المملوكة بالكامل لشركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك» التابعة لحكومة دبي، اتفاقية جديدة مع الهيئة المصرية العامة للبترول لتعزيز أنشطة الاستكشاف والإنتاج في منطقة خليج السويس.

تنص الاتفاقية على تنفيذ استثمارات بقيمة تصل إلى ما يقارب 30 مليون دولار «110 مليون درهم»، تتضمن برنامجاً لحفر آبار جديدة بحد أدنى بئرين، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة البترول المصرية لزيادة الإنتاج، وتكثيف أعمال الاستكشاف.

وتشمل حفر بئرين جديدتين في مجال النفط والغاز الطبيعي ضمن منطقة شرق الحمد، ما يعكس توجه الشركة نحو استكشاف موارد إضافية تسهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

جرى توقيع الاتفاقية في مقر الهيئة المصرية العامة للبترول بالقاهرة، من قبل المهندس صلاح عبدالكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس طيب حوير، الرئيس التنفيذي للعمليات في «دراجون أويل»، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية في مصر.