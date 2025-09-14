الإثنين 15 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«دراجون أويل» تعزز حضورها بمصر باستثمار 110 ملايين درهم

خلال توقيع الاتفاقية بحضور كريم بدوي وعبد الكريم المازمي (من المصدر)
15 سبتمبر 2025 01:58

القاهرة (الاتحاد)

وقعت شركة «دراجون أويل»، المملوكة بالكامل لشركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك» التابعة لحكومة دبي، اتفاقية جديدة مع الهيئة المصرية العامة للبترول لتعزيز أنشطة الاستكشاف والإنتاج في منطقة خليج السويس.
تنص الاتفاقية على تنفيذ استثمارات بقيمة تصل إلى ما يقارب 30 مليون دولار «110 مليون درهم»، تتضمن برنامجاً لحفر آبار جديدة بحد أدنى بئرين، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة البترول المصرية لزيادة الإنتاج، وتكثيف أعمال الاستكشاف.
وتشمل حفر بئرين جديدتين في مجال النفط والغاز الطبيعي ضمن منطقة شرق الحمد، ما يعكس توجه الشركة نحو استكشاف موارد إضافية تسهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
جرى توقيع الاتفاقية في مقر الهيئة المصرية العامة للبترول بالقاهرة، من قبل المهندس صلاح عبدالكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس طيب حوير، الرئيس التنفيذي للعمليات في «دراجون أويل»، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية في  مصر.

أخبار ذات صلة
مشاركة عالمية في «هوك سوبر» لمصارعة الذراعين
الإمارات تنضم إلى "مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة"
دراجون أويل
الإمارات
شركة بترول الإمارات الوطنية
إينوك
دبي
آخر الأخبار
المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات يطلق دورة جديدة من برنامج "صناع المحتوى التخصصيين"
علوم الدار
المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات يطلق دورة جديدة من برنامج "صناع المحتوى التخصصيين"
اليوم 15:38
مشاركة عالمية في «هوك سوبر» لمصارعة الذراعين
الرياضة
مشاركة عالمية في «هوك سوبر» لمصارعة الذراعين
اليوم 15:30
الإمارات تنضم إلى «مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة»
اقتصاد
الإمارات تنضم إلى «مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة»
اليوم 15:25
الإمارات تنضم إلى "مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة"
اقتصاد
الإمارات تنضم إلى "مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة"
اليوم 15:25
«دو» تستكمل الطرح الثانوي لأسهمها المملوكة لشركة المعمورة
اقتصاد
«دو» تستكمل الطرح الثانوي لأسهمها المملوكة لشركة المعمورة
اليوم 15:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©