النفط يحافظ على مكاسبه

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط اليوم الاثنين، بينما يراقبون أيضا نمو الطلب الأميركي على الوقود.

وبحلول الساعة 0009 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات إلى 67.02 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ثمانية سنتات إلى 62.77 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود بأكثر من واحد بالمئة في الأسبوع الماضي مع تصعيد أوكرانيا هجماتها على البنية التحتية النفطية الروسية، بما في ذلك أكبر محطة لتصدير النفط في ميناء بريمورسك ومصفاة كيريشينفيورجسينتيز، وهي واحدة من أكبر مصفاتين في روسيا.



