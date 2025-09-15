الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

الذهب يستقر مع ترقب قرار المركزي الأميركي بشأن الفائدة

15 سبتمبر 2025 11:52

استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع ترقب المستثمرين لقرار متوقع إلى حد كبير بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع، وبقيت المكاسب محدودة وسط جني الأرباح وارتفاع الدولار.
وبقي الذهب في المعاملات الفورية من دون تغيير يذكر عند 3642.65 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0606 بتوقيت جرينتش. وارتفع الذهب نحو 1.6 بالمئة الأسبوع الماضي، ووصل إلى أعلى مستوى قياسي له عند 3673.95 دولار يوم الثلاثاء.
وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2 بالمئة إلى 3680.20 دولار.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة ليصل إلى 42.20 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1397.59 دولار والبلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1197.88 دولار. 

المصدر: وكالات
