«برتڤيل للتطوير العقاري» تحصد جائزتين ضمن «جوائز العقارات العربية 2025 - 2026»



أعلنت شركة برتڤيل للتطوير العقاري فوز مشروعها السكني «باب القصر قنال ڤيو ريزيدنس 22» بشاطئ الراحة بجائزتي «أفضل مشروع تطوير - أبوظبي» و«أفضل تصميم معماري - وحدات متعددة»، ضمن جوائز العقارات العربية 2025 - 2026، بالتعاون مع International Property & Travel Guide.

يمتاز المشروع بموقعه على الواجهة المائية وتصميمه المعماري المبتكر، إضافة إلى مرافق راقية تشمل مسابح «إنفينيتي» مطلة على جزيرة ياس ومحال تجارية بالطابق الأرضي. ويتكون من ثلاثة أبراج سكنية فاخرة بوحدات مؤثثة بالكامل، تجمع بين الفخامة والراحة وقيمة الاستثمار.

وأكدت الشركة أن هذا التتويج يعكس جودة مشاريعها، وحرصها على الالتزام بأعلى المواصفات العالمية لتلبية تطلعات المستثمرين والمشترين. وتضم محفظتها الحالية سبعة مشاريع في «ياس باي»، مدينة مصدر، وشاطئ الراحة.

تُعد جوائز العقارات العربية جزءاً من جوائز العقارات الدولية المرموقة عالمياً، وتمنح بعد تقييم دقيق من لجنة تضم أكثر من 100 خبير في القطاع.