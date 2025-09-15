الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«برتڤيل للتطوير العقاري» تحصد جائزتين ضمن «جوائز العقارات العربية 2025 - 2026»

«برتڤيل للتطوير العقاري» تحصد جائزتين ضمن «جوائز العقارات العربية 2025 - 2026»
15 سبتمبر 2025 13:16

 
أعلنت شركة برتڤيل للتطوير العقاري فوز مشروعها السكني «باب القصر قنال ڤيو ريزيدنس 22» بشاطئ الراحة بجائزتي «أفضل مشروع تطوير - أبوظبي» و«أفضل تصميم معماري - وحدات متعددة»، ضمن جوائز العقارات العربية 2025 - 2026، بالتعاون مع International Property & Travel Guide.
يمتاز المشروع بموقعه على الواجهة المائية وتصميمه المعماري المبتكر، إضافة إلى مرافق راقية تشمل مسابح «إنفينيتي» مطلة على جزيرة ياس ومحال تجارية بالطابق الأرضي. ويتكون من ثلاثة أبراج سكنية فاخرة بوحدات مؤثثة بالكامل، تجمع بين الفخامة والراحة وقيمة الاستثمار.
وأكدت الشركة أن هذا التتويج يعكس جودة مشاريعها، وحرصها على الالتزام بأعلى المواصفات العالمية لتلبية تطلعات المستثمرين والمشترين. وتضم محفظتها الحالية سبعة مشاريع في «ياس باي»، مدينة مصدر، وشاطئ الراحة.
تُعد جوائز العقارات العربية جزءاً من جوائز العقارات الدولية المرموقة عالمياً، وتمنح بعد تقييم دقيق من لجنة تضم أكثر من 100 خبير في القطاع.

عقارات أبوظبي
آخر الأخبار
من أعمال القمة العربية الإسلامية في الدوحة (من المصدر)
الأخبار العالمية
إجماع على دعم إجراءات قطر لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها
اليوم 01:36
أمير قطر متحدثاً خلال القمة العربية الإسلامية في الدوحة (من المصدر)
الأخبار العالمية
دبلوماسيون ومحللون لـ«الاتحاد»: قمة الدوحة.. صوت موحد لرفض العدوان الإسرائيلي
اليوم 01:35
قطر: سنتخذ الإجراءات اللازمة كافة للرد على هجوم إسرائيل وفق القانون الدولي
الأخبار العالمية
قطر: سنتخذ الإجراءات اللازمة كافة للرد على هجوم إسرائيل وفق القانون الدولي
اليوم 01:35
تصاعد أعمدة الدخان بعد تدمير غارات إسرائيلية لمبان سكنية في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«أونروا»: غزة تتحول لأرض قاحلة غير صالحة للسكن
اليوم 01:35
نازحون فلسطينيون يفرون من شمال غزة نحو الجنوب (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة الفلسطينية»: القطاع الطبي يلفظ أنفاسه الأخيرة
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©