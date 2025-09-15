«الدار» تبيع كامل وحدات «الديم تاون هومز» بـ1.8 مليار درهم



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة الدار عن بيع كافة الوحدات السكنية في مشروع «الديم تاون هومز»، الذي يضم 450 منزلاً في شمال شرق جزيرة ياس، حيث تجاوزت قيمة المبيعات 1.8 مليار درهم.

ومثّل المشترون الذكور نسبة 68% من مبيعات مشروع «الديم»، بينما شكّلت الإناث 32%، مما يعكس التنوع في قاعدة عملاء الدار.

واستقطب المشروع شريحة واسعة من العملاء الجدد، الذين يشترون للمرة الأولى من الدار بنسبة بلغت 56%، في حين بلغت نسبة العملاء الحاليين 44% من إجمالي المشترين.

وأظهرت بيانات المبيعات أن 63% من جميع المشترين يخططون للسكن في منازلهم الجديدة بمشروع «الديم»، وأن 64% منهم تقل أعمارهم عن 45 عاماً، الأمر الذي يشير إلى جاذبية المشروع الكبيرة لدى العائلات الشابة. وبلغت نسبة المشترين المقيمين في أبوظبي 84%، بينما شكل المشترون من الإمارات الأخرى نسبة 16%.

ويؤكد هذا الإقبال الكبير مجدداً قوة الطلب على المجمّعات السكنية عالية الجودة والمصممة خصيصاً للعائلات الإماراتية، كما يعكس التزام الدار الراسخ بتطوير منازل تلبي الاحتياجات المتنوعة لسكان أبوظبي.

ويتألف مشروع «الديم تاون هومز» من وحدات سكنية مكوّنة من ثلاث وأربع غرف نوم. ويضم المشروع 26 منزلاً مبتكراً تُعد الأولى من نوعها، حيث تدمج بين المساحات السكنية والتجارية، لتوفر بذلك مرونة استثنائية لرواد الأعمال والمبدعين لتأسيس مشاريعهم الخاصة مثل المقاهي والاستوديوهات الفنية والمتاجر المتخصّصة انطلاقاً من مجتمعهم السكني المتكامل.

وحظيت هذه المنازل، التي تطرح مفهوماً جديداً في الإمارات، باهتمام كبير من المشترين، مما يسلط الضوء على حجم الطلب المتنامي على الحلول السكنية المبتكرة التي تدعم أساليب الحياة المرنة لرواد الأعمال الطموحين.

ويقع مشروع «الديم» ضمن مخطط رئيسي متكامل يتيح للسكان الوصول إلى مجموعة واسعة من المرافق والخدمات، التي تشمل مسجداً ومدارس ومركزاً صحياً ومركزاً مجتمعياً وحدائق ومتاجر تجزئة ومطاعم ومقاهٍ متنوعة، وبالإضافة إلى ذلك، سيربط جسران جديدان مشروع «الديم» مباشرة بجزيرة ياس، مما يضمن سهولة الوصول إلى أفضل وجهات الترفيه والمطاعم والأنشطة الترفيهية عالمية المستوى، فضلاً عن قربه من مطار زايد الدولي وكل من أبوظبي ودبي.