«أليك القابضة» تعتزم إدراج 20% من أسهمها في سوق دبي المالي



دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «أليك القابضة»، عن نيتها إدراج ما نسبته 20% من رأسمالها المصدر في سوق دبي المالي عبر طرح عام أوَّلي، مع احتفاظ مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية «المساهم البائع» بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب، وفقاً لتقديرها المطلق، وذلك تبعاً بالقوانين المعمول بها وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

وتُعد شركة أليك القابضة واحدة من مجموعات الهندسة والإنشاءات متعددة الأنشطة على مستوى المنطقة، حيث تتركز أعمالها في تنفيذ المشاريع واسعة النطاق والمعقدة والبارزة في الإمارات والسعودية.

وتُعدّ مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، الذراع الاستثمارية الرئيسية لحكومة دبي، حالياً المساهم الوحيد في شركة أليك، وتعتزم طرح 1.000.000.000 «مليار» من الأسهم العادية من خلال الاكتتاب العام الأولي، ومن المتوقع أن تمتد فترة الاكتتاب من 23 حتى 30 سبتمبر 2025 «شاملةً كلا اليومين».

وسيكون الطرح متاحاً لكل من المكتتبين الأفراد ضمن الشريحة الأولى، والمستثمرين المحترفين خارج الولايات المتحدة ضمن الشريحة الثانية، والموظفين المؤهلين لدى كل من شركة أليك ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ضمن الشريحة الثالثة، ومن المتوقع أن يتم إدراج الأسهم للتداول في سوق دبي المالي «الإدراج» بتاريخ 15 أكتوبر 2025.

وأصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني بياناً تؤكد فيه أن الاكتتاب، من وجهة نظرها، متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وتمكّنت «شركة أليك القابضة» من تحقيق أرباح متواصلة على مدى الـ 18 عاماً الماضية، ونجحت في تسليم مشاريع تحوّلية بارزة في الإمارات والسعودية، مثل «ون زعبيل»، وهو مشروع متعدد الاستخدامات، يضم أطول جسر كابولي في العالم، و«سي وورلد أبوظبي»، الذي يُعد أكبر مدينة ترفيهية للأحياء البحرية الداخلية في العالم، و«دبي هيلز مول»، الذي حازت شركة أليك بفضله جائزة «أفضل مشروع تجزئة لعام 2022».

وقال حسين ناصر لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة «شركة أليك القابضة»: بعد مسيرة ناجحة قاربت العقدين والنصف، تتخذ شركة أليك اليوم خطوة جديدة بطرح أسهمها للاكتتاب العام، لقد رسّخت خلال هذه الفترة مكانتها كشركة إنشاءات إقليمية رائدة وموثوقة، عبر إنجاز عدد من المشاريع الكبرى في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف أن طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام في توقيت مثالي، يأتي استناداً إلى الأداء القوي للشركة، ويدعمها في ذلك قطاع إنشاءات إقليمي نشط، تدفعه الخطط الوطنية الطموحة في سوقنا المحلية وفي المملكة العربية السعودية، إضافة إلى بيئة اقتصادية مواتية تبشّر بفرص واعدة، ومع تحولها إلى شركة مُدرجة، تؤكد الشركة التزامها بتطبيق أعلى معايير الحوكمة، وتقديم عوائد مستدامة، وإدارة أعمالها بكل نزاهة وشفافية.

من جانبه، قال باري لويس، الرئيس التنفيذي لشركة أليك القابضة، إن الطرح العام يُجسّد الفرص الكبيرة التي تراها أمامها في سوقي الإمارات والسعودية، اللذين نفذت فيهما الشركة بعضاً من أضخم المشاريع وأكثرها تميزاً وتعقيداً في المنطقة.

وتم تخصيص 5% من أسهم الطرح للشريحة الأولى، بما يمثّل 50 مليون سهم من أسهم الطرح، ويُضمن ذلك لكل مكتتب حداً أدنى للتخصيص يصل إلى 2000 سهم، شريطةً ألا يتجاوز إجمالي الأسهم المخصصة بموجب هذا الحد الأدنى حجم الشريحة، وأن يظل ضمن الحدود والشروط الواردة في نشرة الطرح، فيما تم تخصيص 94% من أسهم الطرح للشريحة الثانية، بما يمثّل 940 مليوناً من أسهم الطرح، وهي تقتصر على «المستثمرين المحترفين»، في حين تم تخصيص 1% من أسهم الطرح للشريحة الثالثة، بما يمثّل 10 ملايين سهم من أسهم الطرح.

ويضمن ذلك لكل مكتتب ناجح ضمن هذه الشريحة حداً أدنى للتخصيص يبلغ 10.000 سهم، شريطة ألا يتجاوز إجمالي الأسهم المخصصة بموجب هذا الحد الأدنى حجم الشريحة، وأن يظل ضمن الحدود والشروط الواردة في نشرة الطرح، وفي حال عدم تغطية كامل أسهم الطرح في هذه الشريحة، فإن الأسهم غير المكتتب بها ستكون متاحة للاكتتاب من قبل الشريحة الأولى.

ومن المتوقع إدراج الأسهم للتداول في سوق دبي المالي تحت الرمز «ALEC»، على أن يبدأ التداول بتاريخ 15 أكتوبر 2025.