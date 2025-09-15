«الطيران المدني»: 400 ألف رحلة استفادت من مشروع «المجال الجوي الحر»

رشا طبيلة (أبوظبي)



كشفت الهيئة العامة للطيران المدني عن استفادة أكثر من 400 ألف رحلة جوية من مشروع «المجال الجوي الحر» (FRA)، خلال عام من تطبيقه، حيث حقق نتائج تشغيلية وبيئية ملموسة على رأسها توفير أكثر من 235 ألف ميل بحري في إجمالي مسافة الرحلات، وأكثر من 11 ألف كجم من الوقود، إضافة إلى خفض ما يقرب من 35 ألف كجم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بحسب التقرير الثالث حول «المجال الجوي الحر» التابع لسلسلة تقارير صادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني بعنوان «رؤية من الداخل.. الطيران المدني في دولة الإمارات».

وتعكس هذه النتائج مدى مساهمة مشروع المجال الجوي الحر، الذي أطلق في منتصف العام 2023 لإدارة أحد أكثر الأجواء ازدحاماً وحيوية في المنطقة، في تعزيز الاستدامة والكفاءة في إدارة الحركة الجوية، مؤكداً التزام دولة الإمارات بدعم أهداف المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) في الأداء البيئي والتشغيلي على المستوى العالمي.

ويقدّم مشروع المجال الجوي الحر في دولة الإمارات نموذجاً لتخطيط المستقبل في المنطقة، فهو يوضح كيف يمكن لتصميم المجال الجوي المرن والمستند إلى البيانات تحسين القدرة الاستيعابية، وتقليل الأثر البيئي، ورفع معايير الخدمة، مع الحفاظ على السلامة التشغيلية والمرونة.

وأشار التقرير إلى أن هذا المشروع يتيح للطائرات اختيار مساراتها المفضلة بدلاً من الالتزام بالممرات الجوية الثابتة، مما يعزّز كفاءة التشغيل ويقلّل من زمن الرحلات واستهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية.

وقد تم تصميم مشروع «المجال الجوي الحر» (FRA)، والمطبق في إقليم الإمارات لمعلومات الطيران (Flight Information Region - FIR) فوق ارتفاع 355 (FL355)، بتنسيق وثيق مع مزودي خدمات الملاحة الجوية بالدول المجاورة، ومستخدمي المجال الجوي، والجهات الإقليمية والدولية، لضمان التكامل السلس مع مناطق معلومات الرحلات المحيطة ودعم التشغيل المتوافق على المستوى الإقليمي.

وعلى الرغم من محدودية تطبيق المشروع حالياً على مستويات طيران معينة (FL360 فما فوق)، فقد استفادت أكثر من 400 ألف رحلة من مشروع (المجال الجوي الحر) خلال عام واحد فقط، ما أسفر عن نتائج تشغيلية وبيئية ملموسة.

وتقود دولة الإمارات قطاع الملاحة الجوية في منطقة الشرق الأوسط لضمان المواءمة بين الخطط الوطنية والإقليمية وخطة الملاحة الجوية العالمية، دعماً لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) في تحقيق الانسجام العالمي والتنفيذ الفعّال لإطار عمل حزم التحسينات لنظم الطيران (ASBU).

وتمتلك دولة الإمارات منظومة متكاملة لخدمات الملاحة الجوية، مصممة لإدارة وتنظيم أحد أكثر الأجواء ازدحاماً وحيوية في العالم، والتي سجلت خلال العام الماضي أكثر من مليون حركة جوية. مدعومة بأنظمة وخدمات الملاحة الجوية المتقدمة.

وتواصل دولة الإمارات برنامج تحديث خدمات الملاحة الجوية من خلال الاستثمار الكبير في تعزيز البنية التحتية للملاحة الجوية، وتطوير التقنيات والتطبيقات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتمكين الكوادر البشرية لمواصلة قيادة عمليات الملاحة الجوية بكفاءة وأمان نحو مستقبل أكثر استدامة وإشراقاً.

ويعد مشروع المجال الجوي الحر، جزءاً من برنامج أوسع للتحديث والتطوير بما يعزّز سلامة وكفاءة المجال الجوي. وتشمل تطوير الأنظمة الداعمة، الملاحة القائمة على الأداء (PBN)، وإدارة تدفق حركة الطيران (ATFM)، وأدوات مراقبة متقدمة ودعم اتخاذ القرار وتعمل هذه القدرات مجتمعة على توفير رؤية فورية، وتحسين استخدام المجال الجوي، ودعم إدارة حركة أكثر أماناً وديناميكية.