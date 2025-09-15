«الرقابة النووية» تستعرض مساهمات محطات «براكة» أمام وفد دولي

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وفداً دولياً ضمّ 31 مسؤولاً رفيع المستوى من 19 دولة، في إطار البرنامج الدولي لقيادات الطاقة التابع لمكتب التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء.

سلّطت الزيارة الضوء على تجربة دولة الإمارات في تطوير أول برنامج للطاقة النووية السلمية في العالم العربي، والذي يُعتبر نموذجاً عالمياً يُحتذى به للدول الجديدة التي تنوي بناء برامج للطاقة النووية.

وتعرف الوفد الزائر على المنظومة المتكاملة للرقابة على القطاع النووي من وضع الإطار الرقابي، وبناء وتشغيل المحطات النووي وضمان استدامتها على الأجل الطويل.

وعرضت الهيئة بنيتها الرقابية، والتي تشمل السلامة والأمن وحظر الانتشار النووي، إضافة إلى التأهب للطوارئ، وبناء قدرات الإماراتيين في هذا القطاع الحيوي.

كما عرضت الهيئة مختلف المشاريع المستقبلية، والتي تغطي مجالات مثل الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والمفاعلات النووية المعيارية الصغيرة، وإدارة النفايات.

واستعرضت شركة الإمارات للطاقة النووية مساهمات محطة براكة للطاقة النووية، وهي أول محطة نووية في المنطقة العربية، موضحاً كيف أن دولة الإمارات قد أنجزت أربعة مفاعلات وفقاً لأعلى المعايير الدولية، ومساهمتها في استراتيجية الدولة للوصول إلى مستهدفات استراتيجية الإمارات للحياد المناخي بحلول عام 2050.

وفي كلمته الرئيسية، قال السفير حمد الكعبي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية: يعكس برنامج الإمارات للطاقة النووية السلمية رؤية قيادة الدولة الرشيدة لتأمين طاقة نظيفة وموثوقة للمستقبل، وبات البرنامج نموذجاً تحتذي به الدول التي تعتزم برامج للطاقة النووية، ونحن على أتم الاستعداد لمشاركة تجربتنا مع مختلف الدول لتعزيز التعاون الدولي وأمن الطاقة.

كما قام الوفد الزائر بجولة في مركز عمليات الطوارئ التابع للهيئة، حيث اطلعوا على منظومة الدولة للتعامل مع حالات الطوارئ النووية والإشعاعية، وشاركوا في حوارات حول الابتكار وتمكين الشباب والتعاون العالمي في مجال السلامة النووية.