اقتصاد

«غرفة الشارقة» تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع ماليزيا

«غرفة الشارقة» تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع ماليزيا
15 سبتمبر 2025 16:36


الشارقة (الاتحاد)
بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة توسيع آفاق التعاون الاقتصادي المشترك مع ماليزيا، وآليات تمكين الشركات العاملة في الإمارة من الوصول إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق الماليزية، والاستفادة منها بما يدعم نمو الأعمال.
جاء ذلك خلال استقبال عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، داتو تنغكو سراج الزمان بن تنغكو محمد عاريفين، سفير ماليزيا لدى الدولة، والوفد المرافق له، وذلك في مقر الغرفة، بحضور عبد العزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، والدكتورة فاطمة خليفة المقرب، مدير إدارة العلاقات الدولية في غرفة الشارقة، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع قنوات الشراكة بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في البلدين، بما يساهم في دفع عجلة النمو وتحقيق النجاح المشترك لكلا البلدين، وذلك في ضوء ما أتاحته اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين من فرص واعدة أمام الشركات والمستثمرين، فيما وجّهت غرفة الشارقة دعوة إلى السفير الماليزي لحضور معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، الذي سيقام في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة المقبلة.
وأكد عبد الله سلطان العويس أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات وماليزيا تشهد نمواً ملحوظاً، حيث بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات وماليزيا في النصف الأول من العام الحالي 3.3 مليار دولار، ما يمثّل زيادة قدرها 30.9% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2024، مشيراً إلى أن غرفة الشارقة تحرص على لعب دور محوري في الارتقاء بآفاق التعاون التجاري بين البلدين وترجمتها إلى مشاريع عملية وفرص استثمارية تعود بالنفع على مجتمعي الأعمال.

