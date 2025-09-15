الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«العربية أبوظبي» تطلق رحلات مباشرة إلى مطار أسيوط

15 سبتمبر 2025 16:37


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «العربية أبوظبي» عن إطلاق رحلات مباشرة جديدة بين مطار زايد الدولي في أبوظبي ومطار أسيوط الدولي في جمهورية مصر العربية، وذلك ابتداءً من 4 نوفمبر 2025، بمعدل رحلتين أسبوعياً، كل يوم ثلاثاء وجمعة.
ومع إضافة أسيوط إلى شبكة وجهات الشركة، أصبحت «العربية أبوظبي» تربط عاصمة دولة الإمارات بثلاث مدن مصرية إلى جانب القاهرة والإسكندرية، مما يعزز حركة السفر الجوي بين الإمارات ومصر.
وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: يسعدنا إطلاق خدمة أسيوط الجديدة المباشرة انطلاقاً من أبوظبي، وتأتي هذه الإضافة لتعزيز شبكة وجهاتنا بين الإمارات ومصر، مما يتيح لعملائنا خيارات سفر أوسع وبأسعار تنافسية للسفر بين البلدين.
وتشغّل العربية أبوظبي حالياً أسطولاً حديثاً يضم 12 طائرة إيرباص A320، يخدم أكثر من 30 وجهة دولية انطلاقاً من العاصمة الإماراتية.
كما تستعد الشركة لتعزيز أسطولها وتوسيع شبكة وجهاتها قبل نهاية العام، موفرةً للمسافرين خيارات أوسع وتجربة سفر موثوقة.

العربية للطيران
