4.61 مليار درهم  مكاسب سوقية لأسهم أبوظبي

حسام عبدالنبي (أبوظبي)



قادت أسهم البنوك مؤشرات أسواق الأسهم المحلية إلى المنطقة الخضراء في مستهل تعاملات الأسبوع الجاري، ليغلق مؤشر أبوظبي مرتفعاً بنسبة 0.22 % معززاً موقعة فوق مستوى 10 آلاف نقطة وتحديداً عند 10036 نقطة، فيما تمكن مؤشر دبي من الصعود بنسبة 0.17 % عند 6041 نقطة.

وبلغت مكاسب القيمة السوقية لأسهم أبوظبي أمس 4.61 مليار درهم مقابل تراجع القيمة السوقية لأسهم دبي بنحو 146 مليون درهم. واستقطبت الأسواق سيولة إجمالية بقيمة 1.757 مليار درهم بعد تداول 452.87 مليون سهم خلال 37 ألفاً و628 صفقة.



سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفع المؤشر العام للسوق أمس بمقدار 22.27 نقطة وبنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 10036.42 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 1.123 مليار درهم، شملت ما يزيد على 249.58 مليون سهم عبر 22918 صفقة. وجاء ارتفاع المؤشر محصلة لارتفاع أسهم 36 شركة، مقابل انخفاض أسهم 40 شركة وثبات أسهم 45 شركة.

وتصدر سهم «إيبيكس للاستثمار» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 223.27 مليون درهم.

وشهد السوق ارتفاع عدد من الأسهم النشطة كان أبرزها «بنك أبوظبي التجاري» بنسبة 4.02% إلى 14.98 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم نحو 400 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 418.86 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار نحو 18.86 مليون درهم كمحصلة «بيع».

وانخفضت تعاملات شراء المؤسسات المالية عن تعاملات البيع، حيث بلغت 690.34 مليون درهم، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 702.12 مليون درهم لتكون المحصلة صافي «بيع» بنحو 11.78 مليون درهم. وربحت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق أمس 4.61 مليار درهم لتبلغ 3.102 تريليون درهم مقابل 3.097 تريليون درهم في اليوم السابق.



سوق دبي

وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي أمس بمقدار 10.57 نقطة وبنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 6041.12 نقطة بعد ارتفاع أسهم 21 شركة، مقابل انخفاض أسهم 18 شركة وثبات أسهم 13 شركة. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في ختام التعاملات 634.23 مليون درهم، بعد التعامل على 203.29 مليون سهم، من خلال تنفيذ 14710 صفقات.

وجاء ارتفاع المؤشر العام لسوق دبي تفاعلاً مع ارتفاع أسهم نشطة ذات وزن نسبي ثقيل في احتساب المؤشر ومنها «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 2.36 % ليغلق عند 26 درهماً.



مشتريات الأجانب

وبلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم في سوق دبي المالي نحو 308.47 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 391.91 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي استثمار الأجانب 83.44 مليون درهم كمحصلة «بيع». وفي المقابل بلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «بيعاً» بمقدار 77.39 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 420 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 497.47 مليون درهم. وانخفضت القيمة السوقية للأسهم المتداولة في سوق دبي بنحو 146 مليون درهم لتسجل 1.033 تريليون درهم.