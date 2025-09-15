شراكة بين «راكز» ومجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند

رأس الخيمة (الاتحاد)

أعلنت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» عن إبرام شراكة استراتيجية مع مجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند، تمثّلت في توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى إطلاق سلسلة الشركات الناشئة الإماراتية والهندية، في خطوة تعزز التعاون بين الجانبين لدعم روّاد الأعمال والمشاريع المبتكرة.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم بحضور ياسر عبدالله الأحمد، رئيس الاتصال الحكومي والمؤسسي لدى «راكز»، وأحمد الجنيبي، مدير مجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند، لتكون بمثابة منصة مشتركة للترويج للشركات الناشئة الهندية ذات الإمكانيات العالية ومساعدتها في التوسع إلى الأسواق العالمية.

وقال الأحمد: إن هذه الشراكة تمثّل خطوة استراتيجية نحو مواءمة السياسات الاقتصادية مع الفرص الريادية، لافتاً إلى أنه من خلال التعاون مع مجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، تعمل «راكز» على تسهيل دخول الشركات الناشئة الهندية إلى السوق الإماراتية وتمكينها من النمو.

وأوضح أن دور «راكز» لا يقتصر على التسهيل، بل يتعداه إلى بناء منظومة متكاملة تساعد تلك الشركات على الازدهار والإسهام بفعالية في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وبموجب المذكرة، سيعمل الطرفان على تنفيذ سلسلة الشركات الناشئة الإماراتية-الهندية، وهي مبادرة رائدة تهدف إلى تحديد ودعم أبرز المشاريع الهندية المبتكرة الساعية للتوسع عالمياً.

ومن المقرر اختيار 20 شركة ناشئة بعد تقييم شامل للمشاركة في فعالية بارزة تعقد في نيودلهي، حيث سيتم اختيار خمسة فائزين للحصول على دعم احتضاني وفرص دخول السوق الإماراتية.

من جانبه، قال الجنيبي: إنه تم تلقي أكثر من عشرة آلاف طلب من شركات ناشئة هندية للمشاركة في سلسلة الشركات الناشئة الإماراتية والهندية، ما يعكس الديناميكية التي يتمتع بها مجتمع ريادة الأعمال في الهند، والدور المتنامي الذي تلعبه الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار، لافتاً إلى أن الشراكة مع «راكز» ليست مجرد مذكرة تفاهم، بل جسر عملي لتمكين الشركات الناشئة من التوسع العالمي والمساهمة في رسم ملامح مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وكجزء من المبادرة، التزمت «راكز» بتقديم الدعم الكامل لإحدى الشركات الخمس الفائزة، من خلال توفير رعاية شاملة وباقة تأسيس متكاملة تُسهّل انطلاقتها في دولة الإمارات.

من جهته قال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، إن الشركات الناشئة الهندية تتصدر مشهد الابتكار العالمي، ويعكس اهتمامها المتزايد بدولة الإمارات فعالية منظومة الأعمال في رأس الخيمة، مشيراً إلى أن الشراكة مع مجلس اتفاقية الشراكة تتجاوز تقديم الدعم، فهي تمكّن الأفكار المبتكرة من التحول إلى واقع ملموس.