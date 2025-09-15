«محمد بن راشد لتنمية المشاريع» تتعاون مع «كيتوبي» بقطاع الأغذية

دبي (الاتحاد)

كشفت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن تعاونها مع شركة كيتوبي، العاملة في قطاع المأكولات والمشروبات بالمنطقة التي تركز على العلامات المحلية، لإطلاق مبادرة «طاولة الشيف الإماراتي» للإرشاد في قطاع الأغذية والمشروبات.

ويهدف هذا التعاون إلى تمكين المشاريع الإماراتية المنزلية ودعم نموها واستدامته، وتطوير المواهب في هذا القطاع الحيوي، وهو ما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، الرامية إلى ترسيخ مكانة المدينة باعتبارها أكثر مراكز الأعمال جاذبية للشركات الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال الإماراتيين.

وتضمّ الدفعة الأولى من البرنامج خمسة روّاد أعمال إماراتيين في قطاع الأغذية والمشروبات، سيحصلون على الإرشاد والدعم المهني لمشاريعهم من خلال نخبة من الخبراء والمتخصصين، ما يسهم في تطوير مهاراتهم، وتعزيز شبكة علاقاتهم مع جهات بارزة في القطاعين العام والخاص داخل الدولة، كما سيتاح لهم الاستفادة من فرص استثمارية لدعم نمو مشاريعهم وتوسيع نطاقها.

كما سيتم تسليط الضوء على رحلتهم الريادية من خلال حملات ترويجية تستعرض قصصهم الملهمة، ومراحل تطور أعمالهم، منذ بداياتهم الأولى، وحتى بلوغهم مراحل متقدمة في تقديم أطباق وأصناف مبتكرة وفريدة.

وقال أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن رأس المال البشري يعدّ أبرز وأهمّ العناصر الرئيسية الداعمة لأجندة دبي الاقتصادية«D33»، ويأتي إطلاق مبادرة طاولة الشيف الإماراتي ليعكس التزام المؤسسة بتنمية المواهب الوطنية بما يتوافق مع متطلبات السوق، ويتخطى هذا التعاون مع كيتوبي المفهوم التقليدي لبرامج الإرشاد العملية، فهو يسهم في تعزيز الثقة لدى الطهاة الإماراتيين الموهوبين، وكذلك تزويدهم بالإرشادات القيمة والفرص العملية لتحقيق النجاح والنمو.