أحمد بن سعيد يفتتح معرضي «ISM الشرق الأوسط» و«العلامات التجارية»

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أمس، فعاليات معرضي «ISM الشرق الأوسط» و«العلامات التجارية الخاصة في الشرق الأوسط».

وتمكّن المعرضان من تعزيز مكانتهما كأهم الوجهات التي يقصدها عمالقة الصناعة لاكتشاف الفرص المناسبة والاستفادة منها.

وأسهم ذلك في تعزيز الحضور الدولي لمعرضي «ISM الشرق الأوسط» و«العلامات التجارية الخاصة في الشرق الأوسط». وانطلق معرض«ISM الشرق الأوسط» في دورة جديدة تمتد لثلاثة أيام حافلة بالفعاليات، حيث شمل مجموعة من العلامات التجارية الأكثر ابتكاراً في العالم في قطاع الحلويات والوجبات الخفيفة، مسلطاً الضوء على النكهات المختلفة وخطوط الإنتاج المخصصة للمناسبات المختلفة، بالإضافة إلى أحدث ابتكارات الحلويات الصحية والمستدامة.

وشهد المعرض مشاركة دولية قياسية بلغت نسبتها 86%، حيث جمع تحت مظلته أكثر من 700 عارض من 66 دولة قاموا بعرض ما يزيد على 60 ألف منتج مبتكر، أما معرض «العلامات التجارية الخاصة في الشرق الأوسط»، فرسخ مكانته باعتباره الحدث الوحيد في المنطقة المخصّص لهذا القطاع، مقدماً للمشترين فرصاً لا مثيل لها للتواصل المباشر مع المصنِّعين واستكشاف أحدث استراتيجيات تطوير المنتجات، وبلغت نسبة المشاركة الدولية في المعرض 81.77%.