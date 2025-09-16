الأربعاء 17 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الذهب يسجل ارتفاعاً قياسياً مع تراجع الدولار

الذهب يسجل ارتفاعاً قياسياً مع تراجع الدولار
16 سبتمبر 2025 08:34

سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً قياسياً اليوم الثلاثاء مدعومة بتراجع الدولار قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع وسط توقعات كبيرة بخفض أسعار الفائدة.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3680.17 دولار للأوقية بحلول الساعة 01:09 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3689.27 دولار في وقت سابق من الجلسة.
واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 3718.80 دولار.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 42.71 دولار للأوقية فيما تراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1399.40 دولار. وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1188.59‭ ‬دولار.

أخبار ذات صلة
الذهب يتراجع مع تحول التركيز صوب قرار أسعار الفائدة
الذهب يستقر مع ترقب قرار المركزي الأميركي بشأن الفائدة
المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
آخر الأخبار
"يوتيوب"
الذكاء الاصطناعي
"يوتيوب" تطلق مجموعة جديدة من الأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي
اليوم 15:33
فلاي دبي توسّع عملياتها في كينيا
اقتصاد
فلاي دبي توسّع عملياتها في كينيا
اليوم 15:32
حاكم أم القيوين يستقبل سفير الصين لدى الدولة
علوم الدار
حاكم أم القيوين يستقبل سفير الصين لدى الدولة
اليوم 15:29
مورينيو
الرياضة
بنفيكا يقيل لاجي وينتظر عودة مورينيو
اليوم 15:12
لامين يامال هل يغيب عن لقاء أتليتكو
الرياضة
برشلونة يفقد جهود لامين يامال
اليوم 15:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©