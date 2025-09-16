الأربعاء 17 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

نيكي الياباني يسجل ارتفاعاً قياسياً بدعم من أسهم التكنولوجيا

نيكي الياباني يسجل ارتفاعاً قياسياً بدعم من أسهم التكنولوجيا
16 سبتمبر 2025 08:51

لامس المؤشر نيكي الياباني مستوى قياسياً مرتفعاً اليوم الثلاثاء إذ اقتفت أسهم شركات التكنولوجيا أثر الأداء القوي الذي سجلته بورصة وول ستريت خلال الليل قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن السياسة النقدية هذا الأسبوع.

وارتفع المؤشر نيكي إلى 45055.38 نقطة متجاوزاً مستوى 45 ألفاً للمرة الأولى. وصعد المؤشر 0.3 بالمئة إلى 44904.13 بنهاية الجلسة الصباحية.
وكانت السوق مغلقة أمس الاثنين بسبب الاحتفال بعطلة رسمية.
وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.41 بالمئة إلى 3173.57 اليوم الثلاثاء.
وأنهى المؤشر نيكي تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع أربعة بالمئة ليغلق عند ذروة قياسية للأسبوع الثالث على التوالي.

وارتفعت أسهم شركة معدات صناعة الرقائق (طوكيو إلكترون) 2.17 بالمئة مما أعطى أكبر دفعة للمؤشر نيكي. وتعافت شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق من الخسائر المبكرة لترتفع 0.04 بالمئة.

المصدر: وكالات
مؤشر نيكي الياباني
التكنولوجيا
