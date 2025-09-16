الأربعاء 17 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الولايات المتحدة تخفض الرسوم على السيارات اليابانية

الولايات المتحدة تخفض الرسوم على السيارات اليابانية
16 سبتمبر 2025 08:55

 تعتزم الولايات المتحدة الأميركية خفض الرسوم الجمركية على السيارات اليابانية اعتباراً من اليوم الثلاثاء، حسبما أكدت وزارة التجارة الأميركية أمس، وذلك تنفيذاً لاتفاق جديد أبرمته مع اليابان.

أخبار ذات صلة
ترامب يبدأ زيارة رسمية إلى بريطانيا
الهند: محادثاتنا "إيجابية" مع أميركا حول الرسوم الجمركية

وابتداء من اليوم الثلاثاء، ستفرض على السيارات اليابانية التي تدخل الولايات المتحدة تعرفات بنسبة 15% بدلا من 27.5%.

وأوضحت الوزارة أن القرار الجديد سيطبق بأثر رجعي اعتباراً من 7 أغسطس الماضي، على أن يشمل العديد من السلع الأخرى إلى جانب السيارات.
وبحسب البيت الأبيض، من المنتظر أن ترافق هذه الخطوة استثمارات يابانية في الولايات المتحدة بقيمة تصل إلى 550 مليار دولار، ما يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

المصدر: وام
الرسوم الجمركية
الولايات المتحدة الأميركية
آخر الأخبار
صورة موضوعية
الذكاء الاصطناعي
"يوتيوب" تطلق مجموعة جديدة من الأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي
اليوم 15:33
فلاي دبي توسّع عملياتها في كينيا
اقتصاد
فلاي دبي توسّع عملياتها في كينيا
اليوم 15:32
حاكم أم القيوين يستقبل سفير الصين لدى الدولة
علوم الدار
حاكم أم القيوين يستقبل سفير الصين لدى الدولة
اليوم 15:29
مورينيو
الرياضة
بنفيكا يقيل لاجي وينتظر عودة مورينيو
اليوم 15:12
لامين يامال هل يغيب عن لقاء أتليتكو
الرياضة
برشلونة يفقد جهود لامين يامال
اليوم 15:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©