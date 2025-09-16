الأربعاء 17 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الدولار يهبط مع ترقب الأسواق خفض الفائدة الأميركية

أوراق من الدولار الأميركي
16 سبتمبر 2025 10:35

انخفض الدولار اليوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر مقابل اليورو وفي 10 أشهر أمام الدولار الأسترالي شديد التأثر بالمخاطر مع زيادة الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع وسيعقب ذلك تخفيضات أخرى.

وتراجع الدولار ليقترب من أدنى مستوى في أكثر من شهرين مقابل الجنيه الإسترليني بعد أن دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجدداً إلى تيسير السياسة النقدية بشدة.

وتتوقع الأسواق خفضاً لأسعار الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس غداً الأربعاء مع احتمال ضئيل لإقرار خفض كبير بمقدار 50 نقطة أساس.
ومن المتوقع أن يصل إجمالي التخفيضات إلى 67 نقطة أساس حتى نهاية هذا العام، لترتفع إلى 81 نقطة أساس بنهاية يناير.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، إلى 97.161 نقطة ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 24 يوليو.

المصدر: وكالات
الدولار
الدولار الأميركي
