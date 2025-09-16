الإمارات تشارك في اجتماع لجنة محافظي البنوك المركزية بدول التعاون في الكويت

شارك معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في الاجتماع الـ 85 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد في دولة الكويت، بحضور أصحاب المعالي محافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون، وعدد من كبار المسؤولين من الأمانة العامة للمجلس.



حضر الاجتماع، إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ لقطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي وعدد من كبار المسؤولين من مصرف الإمارات المركزي.



واستعرض محافظو البنوك المركزية، خلال الاجتماع، آخر التطورات النقدية والمالية في دول المجلس، وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات النقدية والمالية والخدمات المصرفية، والمتعلقة بموضوعات نظم المدفوعات، والإشراف والرقابة، والتكنولوجيا المالية، وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال الأمن السيبراني في القطاع المصرفي، ومبادرات تعزيز التعاون الدولي، إضافة إلى جهود مجلس التعاون في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.