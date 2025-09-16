الأربعاء 17 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

مساهمو "تبريد" يوافقون على أول توزيعات أرباح نصف سنوية في تاريخ الشركة

مساهمو "تبريد" يوافقون على أول توزيعات أرباح نصف سنوية في تاريخ الشركة
16 سبتمبر 2025 12:04

أكدت الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد"، موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية، أمس، على توزيع أرباح نصف سنوية بقيمة 6.5 فلس للسهم بما يعادل 184.9 مليون درهم عن فترة النصف الأول من عام 2025. 


وتمثل هذه الخطوة أول توزيعات أرباح مرحلية في تاريخ "تبريد" الممتد منذ 27 عاماً، ما يعكس الأداء القياسي للشركة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 3% على أساس سنوي لتصل إلى 1.11 مليار درهم، وبلغ صافي الأرباح 276 مليون درهم مدعوماً بزيادة قوية في الطلب على خدمات التبريد ونمو كبير في القدرات في الأسواق الرئيسية.


وكانت "تبريد" قد واصلت تحقيق معدلات نمو خلال النصف الأول من عام 2025، حيث وصل إجمالي قدراتها التشغيلية إلى 1.37 مليون طن تبريد بعد إضافتها لرقم قياسي للقدرة التشغيلية قدره 41.6 ألف طن تبريد بما يعادل تقريبًا ضعف القدرة التشغيلية المضافة خلال عام 2024 بالكامل.

 

وتؤكد المساهمات القوية من أسواق دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية مكانة الشركة، كمشغل إقليمي ومهدت الطريق للمرحلة التالية من النمو. 
وقال الدكتور بخيت الكثيري، رئيس مجلس إدارة شركة "تبريد"، إن "تبريد" تواصل البناء على أسسها القوية حيث جمعت بين النتائج القياسية التي تم تسجيلها خلال فترة النصف الأول والإنجازات الإستراتيجية التي عززت توسع أعمال الشركة.

 

وأضاف أن موافقة المساهمين على أول توزيعات أرباح مرحلية في تاريخ الشركة، لا تعكس قوة هذه النتائج والإنجازات وحسب بل تؤكد التزامها بتحقيق عوائد قيّمة لمساهميها والمدعومة بالثقة في قدرتها على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل.

المصدر: وام
