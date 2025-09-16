الأربعاء 17 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

تفاهم بين «غرف دبي» و«إيطاليا كامب» لتعزيز التعاون الاقتصادي

16 سبتمبر 2025 16:00

دبي (الاتحاد)
أبرمت غُرف دبي مذكرة تفاهم مع شركة «إيطاليا كامب» التي تُعنى بالابتكار والتأثير الاجتماعي وتوثيق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع العلاقات التجارية الدولية بين إمارة دبي وإيطاليا، حيث تُسهم الشراكة الجديدة في دعم التجارة الثنائية والأعمال المشتركة.
وتم توقيع مذكرة التفاهم في مقر غرف دبي من قبل سالم الشامسي، نائب رئيس العلاقات الدولية، وليو شيسوتا، مدير عام «إيطاليا كامب» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وأكد سالم الشامسي، التزام غرف دبي بدعم الشركات الدولية والتعاون مع الجهات والمؤسسات حول العالم، بما يرسخ مكانة دبي كمركز رائد عالمياً للأعمال، ويدعم نمو الحركة التجارية والاستثمارية بين الإمارة والأسواق الدولية الواعدة، ويوفر المزيد من فرص النمو والتوسع لمجتمع الأعمال المحلي.
بدوره قال ليو شيسوتا، إن «إيطاليا كامب» تعمل باعتبارها شركة دولية لديها مراكز في إيطاليا والإمارات، كمنصة لتعزيز التعاون الإستراتيجي بين المؤسسات والشركات وشبكات الابتكار. وأضاف أن مذكرة التفاهم مع غرف دبي تعكس الالتزام بدعم التميز الإيطالي عالمياً، وبناء شراكات طويلة الأمد مع دولة الإمارات، التي تتميّز بمنظومة تتماشى مع قيم الابتكار والاستدامة والتنافسية العالمية.
وسيتعاون الطرفان، بموجب مذكرة التفاهم، لخلق فرص جديدة في مجالات رئيسية عدة، حيث ستدعم غرف دبي أعضاء «إيطاليا كامب» الراغبين بترسيخ حضورهم والاستثمار في الإمارة، من خلال توفير خدمات استراتيجية وإمكانية الوصول إلى مجتمع الأعمال لدفع عجلة الاستثمار، بالإضافة إلى تقديم المشورة بشأن المتطلبات التنظيمية واستراتيجيات دخول سوق دبي.وعلاوة على ذلك، ستُسّهل غرف دبي التعارف والتواصل مع الشركات العائلية البارزة في الإمارة، لاستكشاف الشراكات المحتملة، وورش العمل التعاونية، وتدريب الطلاب، فيما ستدعم «إيطاليا كامب» أعضاء غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، لتوسيع أعمالهم في إيطاليا، وتسهيل التواصل والربط بين الشركات، بالإضافة إلى تقديم الدعم لأنشطة ما قبل التوسع وما بعده.
كما سيتعاون الطرفان في تقديم المعارض التجارية، والبعثات الاستثمارية، والمؤتمرات، والمعارض. 
وتأتي مذكرة التفاهم مع «إيطاليا كامب» في إطار «برنامج الشراكات العالمية» الذي يعزز جهود غرف دبي في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع أعمال الشركات المحلية في الأسواق الخارجية الواعدة، وذلك من خلال التعاون مع مزودي خدمات عالميين عبر 8 فئات تجارية.

 

