«غرفة الفجيرة» تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع بيرو

الفجيرة (وام)

بحث سلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، مع ألبرتو أليخاندرو فارخي، سفير جمهورية بيرو لدى الدولة، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات التجارية بين مجتمع الأعمال في الجانبين.جاء ذلك خلال زيارة قام بها السفير فارخي إلى غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، ترافقه كارلا بنديزو، نائبة رئيس البعثة في السفارة.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها: الطاقة، والتعدين، والتجارة، والصناعات الغذائية، والسياحة، والخدمات اللوجستية، مؤكدين أهمية تبادل الخبرات وبناء شراكات استراتيجية تخدم المصالح المتبادلة.

وأكد سلطان جميع الهنداسي حرص الغرفة على فتح قنوات تواصل مباشر بين مجتمع الأعمال في الفجيرة ونظرائهم في بيرو، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري، ويدعم مكانة الإمارة مركزاً اقتصادياً واعداً على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار إلى ما تتمتع به الفجيرة من فرص استثمارية واعدة، خصوصاً في مجالات تخزين وتصدير النفط، والصناعات البتروكيماوية، والتعدين، والخدمات اللوجستية، والسياحة، موضحاً أن الإمارة تسعى إلى تطوير بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للمستثمرين.

وأوضح الهنداسي أن إجراءات تأسيس الشركات والحصول على الرخص التجارية أو الصناعية أو الخدمية تتم بسهولة ويسر، لا سيما في منطقة الفجيرة الحرة، التي توفر مزايا تنافسية، مثل الملكية الكاملة بنسبة 100% للمستثمرين الأجانب، وحرية تحويل الأرباح، وتوفير مكاتب جاهزة ومرافق متكاملة.

وأشار إلى أهمية الموقع الاستراتيجي للفجيرة، حيث يسهم ميناء الفجيرة وقربه من المطار الدولي في تسهيل عمليات التصدير والاستيراد، ما يعزز من كفاءة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.

من جانبه، أشاد السفير فارخي بمستوى العلاقات المتينة التي تربط دولة الإمارات بجمهورية بيرو، معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم هذه الزيارة في إقامة شراكات نوعية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين بلاده وإمارة الفجيرة.