الشارقة تستضيف للمرة الأولى معرض «تنقل المستقبل»

الشارقة (الاتحاد)

تشهد إمارة الشارقة وللمرة الأولى انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر «تنقل المستقبل»، الذي يستضيفه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، من 15 إلى 18 أكتوبر المقبل، ويهدف إلى تشكيل مستقبل قطاع المركبات الكهربائية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة أكثر من 200 عارض من أكثر من 30 دولة.

ويسلط الحدث الذي تنظمه شركة «إم آي إيه إيفنتس»، الضوء على الجيل الجديد من المركبات الكهربائية والهجينة وأحدث الابتكارات في تقنيات ومشاريع النقل الأخضر التي تسهم في الارتقاء بمشهد النقل والمواصلات على مستوى المنطقة، ومن المتوقع أن يستقبل أكثر من 5 آلاف زائر حول العالم.

ويشهد مشاركة أكثر من 10 قطاعات رئيسة ذات صلة بصناعة المركبات الكهربائية.

وتشير التوقعات إلى أن حجم السوق العالمية للمركبات الكهربائية سيصل إلى 1.39 تريليون دولار بحلول عام 2029، فيما سيصل سوق المركبات الكهربائية وأنظمة الشحن الخاصة بها في دولة الإمارات إلى 5.19 مليار دولار بحلول عام 2029.

وأكد سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي للمركز، أن تنظيم المعرض، يشكل محطة استراتيجية جديدة في مسيرة إكسبو الشارقة نحو تنمية دوره كمنصة رائدة لاستقطاب المعارض النوعية المرتبطة بالاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا المستدامة، مشيراً إلى أنه يمثل فرصة لتقديم حلول عملية وتكنولوجية لمستقبل التنقل، حيث يجمع تحت مظلته نخبة من الشركات العالمية والموردين والمبتكرين، مما يسهم في بناء شراكات استراتيجية وتبادل الخبرات بين مختلف قطاعات صناعة المركبات الكهربائية والذكية.

وأشار إلى أهمية الحدث كمنصة نوعية لربط الأسواق الإقليمية بأحدث ما توصلت إليه الصناعة العالمية في مجالات التنقل الكهربائي والبنية التحتية الذكية وحلول الطاقة المتجددة، بما يسهم في خفض البصمة الكربونية من قطاع النقل وبالتالي دعم مستهدفات استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والاقتصاد الدائري.