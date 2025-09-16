"إنسبشن" تطرح 7 من منتجاتها على متجر "مايكروسوفت أزور ماركت بليس"

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة "إنسبشن"، إحدى شركات مجموعة "جي 42" والمتخصصة في ابتكار المنتجات والحلول المؤسسية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، عن إتاحة سبعة من منتجاتها في متجر التطبيقات "مايكروسوفت أزور ماركت بليس" وتأتي الخطوة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين "جي 42" و"مايكروسوفت"، بما يتيح للمؤسسات حول العالم دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع وتسريع تحقيق طموحاتها في هذا المجال.

وتشمل المنتجات السبعة المتاحة عبر متجر "مايكروسوفت أزور ماركت بليس" "ExecEdge " وهو منتج يعتمد على الذكاء الاصطناعي مخصص للقيادات التنفيذية، يسهّل التعاون الإداري من خلال أتمتة مُجريات الاجتماعات، وتوفير رؤى فورية، ويتكامل بسلاسة مع منصة "مايكروسوفت 365"، بما يدعم سرعة اتخاذ القرار ويعزز موثوقيته.

وتشمل "Genius" وهو نظام متطور مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتوليد الرؤى والتحليلات، صُمم لدعم أبحاث استراتيجيات الأعمال والتحقق من صحتها وإعداد تقاريرها بشكل آلي.

و"Alpha"وهو منتج مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يكشف المؤشرات الخفية ويوفر رؤى من كميات ضخمة من البيانات غير المنظمة، بما يدعم القرارات الاستثمارية الرشيدة ويحد من التوجهات الخاطئة الناتجة عن التحيز غير الموضوعي.

وذلك بالإضافة إلى "Business Procurement" وهي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تُحدث تحولاً نوعياً في آليات اكتشاف المورّدين وإدارة العقود وعمليات التوريد، من خلال أتمتة الإجراءات وإجراء فحوص تلقائية مدمجة تضمن الامتثال الكامل للمعايير.

وتضم قائمة المنتجات "Business Process" وهي منصة أتمتة معززة بالذكاء الاصطناعي تعمل من دون الحاجة إلى كتابة أكواد، تمكّن المؤسسات من تصميم وتشغيل وتنسيق وكلاء ذكاء اصطناعي لتبسيط العمليات المعقدة، وربطها بالأنظمة الحالية، وضمان تحسينها بشكل آمن وقابل للتوسع.

وذلك بالإضافة إلى "Business Productivity" وهي منصة بلا أكواد، تهدف إلى تطوير أسلوب الموظفين في إنجاز مهامهم اليومية، من خلال دمج السرعة والذكاء والأتمتة عبر مجموعة من الإجراءات الجاهزة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما يجعل أداء العمل أبسط وأسرع وأكثر فاعلية.

وأخيراً "Business Customer Experience" وهي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تمكّن المؤسسات من تحسين تجربة عملائها عبر توفير دعم أسرع وأكثر تخصيصاً من خلال قنوات متعددة مثل الدردشة، والمكالمات الصوتية، والشخصيات الافتراضية "الأفاتار"، ومنصات الويب وتتيح المنصة مساعدين افتراضيين يتقنون المحادثة الطبيعية وفهم سياقها، إلى جانب أدوات تدعم موظفي خدمة العملاء بما يعزز كفاءتهم .

وبهذا الصدد، أكَّدَ "آشيش كوشي"، الرئيس التنفيذي لشركة "إنسبشن" أن طرح سبعة من منتجاتهم القائمة على الذكاء الاصطناعي في متجر "مايكروسوفت أزور ماركت بليس" يجسد عمق الشراكة المتنامية مع "مايكروسوفت"، ويعكس حرص الجانبين على دفع عجلة نمو الأعمال. وأوضح أن هذه الخطوة الهامة تتيح للمؤسسات حول العالم وصولاً أسرع وأكثر سهولة إلى حلول "إنسبشن"، بما يعزز قدرتها على تحقيق نتائج مؤثرة في بيئة الأعمال.