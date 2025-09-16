«إم جي إكس» تنضم إلى «سيلفر ليك» في صفقة الاستحواذ على شركة «ألتيـرا»



نيويورك (الاتحاد)



أعلنت شركة «إم جي إكس»، شركة الاستثمارات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ومقرها أبوظبي، مشاركتها كمستثمر مشارك إلى جانب «سيلفرليك»، الشركة العالمية الرائدة في الاستثمارات التكنولوجية، في صفقة الاستحواذ التي تقودها «سيلفر ليك» على حصة قدرها 51% في شركة «ألتيـرا» على أن تحتفظ شركة «إنتل» بحصة قدرها 49% في الشركة.

ترسخ هذه الصفقة مكانة «ألتيـرا» كأكبر شركة مستقلة عالمياً متخصصة في مجال مصفوفات البوابات المنطقية القابلة للبرمجة، وتعكس الثقة المشتركة في مسيرة نمو وتطور «ألتيـرا»، وتجسّد تكاملاً بين الخبرات العميقة في مجال أشباه الموصلات والرؤية المشتركة لتسريع ريادة «ألتيـرا» عالمياً.

ويسهم إنجاز هذه الصفقة في تعزيز مكانة «ألتيـرا» كأكبر مزوّد مستقل في العالم لحلول مصفوفات البوابات المنطقية القابلة للبرمجة المتخصصة حصرياً، مما يمكّن الشركة من تسريع وتيرة الابتكار لصالح عملائها وشركائها عبر توفير أدوات برمجية، وحزم تطوير، وحقوق ملكية فكرية، وخدمات تصميم تُستخدم لبناء حلول متكاملة قائمة على هذه التكنولوجيا.

وتقدّم «ألتيـرا» محفظة شاملة ومتكاملة من حلول مصفوفات البوابات المنطقية القابلة للبرمجة، تتميز بهيكلية متقدمة ورائدة على مستوى القطاع، وكفاءة عالية في الأداء، وبرمجيات سهلة الاستخدام وقابلة للتوسّع، مما يمنح العملاء والمطوّرين تجربة متكاملة وفعّالة.

ومن خلال حزمة المنتجات المتقدمة التي طورتها الشركة والمعروفة بـ «أجيلكس»، تلعب حلول «ألتيـرا» المتقدمة في مجال مصفوفات البوابات المنطقية القابلة للبرمجة، دوراً مهماً في جعل تقنيات الذكاء الاصطناعي أكثر توافراً عبر خفض التكاليف المالية لعملية الاستثمار، مع تعزيز الأداء والموثوقية والأمن.

وبفضل سلاسل إمداد مرنة وقابلة للتكيّف عبر أحدث العُقد التقنية المتقدمة وشركاء المصانع العالمية، تضمن «ألتيـرا» لعملائها القدرة على البناء بثقة في أي مكان حول العالم.

وقال عمر الإسماعيل، الرئيس التنفيذي للاستثمار في قطاع أشباه الموصلات والبنية التحتية بشركة إم جي إكس: تُعد «ألتيـرا» شركة محورية في قطاع أشباه الموصلات، وتتبوأ مكانة متميزة في مجال الحوسبة المتقدمة وتمثل هذه الصفقة بالنسبة لنا في «إم جي إكس» فرصة لتطوير وتعزيز دور شركة بهذا الحجم والأهمية ودفعها نحو آفاق الريادة العالمية الحقيقية في عصر الذكاء الاصطناعي ونحرص بالشراكة مع «سيلفر ليك»، على تسريع وتيرة تقنيات الجيل القادم، ونضمن أن تحظى «ألتيـرا» بالانتشار والابتكار اللازمين لدفع آفاق المستقبل الرقمي.

من جانبه، قال كينيث هاو، رئيس مجلس الإدارة والشريك الإداري في «سيلفر ليك»: تتمتع شركة «ألتيـرا» بمكانة فريدة في طليعة صناعة مصفوفات البوابات المنطقية القابلة للبرمجة، وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويعكس هذا الاستثمار ثقتنا في ريادة «ألتيـرا» التكنولوجية، والتزامها بتلبية احتياجات عملائها، وإمكاناتها الكبيرة للنمو، ونحن فخورون بدعم الفريق الموهوب في «ألتيـرا» وهم يمضون في هذا الفصل الجديد والمميز في مسيرة الشركة، ويسعدنا أن تنضم إلينا «إم جي إكس» كشريك في هذه الرحلة.