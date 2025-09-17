الذهب يتراجع مع تحول التركيز صوب قرار أسعار الفائدة

تراجع الذهب اليوم الأربعاء متأثراً بارتفاع طفيف في الدولار وعمليات جني أرباح بعد أن لامس المعدن النفيس مستوى قياسيا مرتفعا في الجلسة السابقة وسط توقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3681.23 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:56 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس ذروة قياسية بلغت 3702.95 دولار أمس الثلاثاء.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2 بالمئة إلى 3718.90 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 41.98 دولار للأوقية فيما صعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1392.25 دولار. وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1182.21 دولار.