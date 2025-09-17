سجلت 79.3 % بنمو 4.4 %.. إشغال قياسي بفنادق أبوظبي خلال أغسطس

رشا طبيلة (أبوظبي)

سجلت المنشآت الفندقية في أبوظبي، متوسط إشغال قياسي خـــــلال شهر أغسطس الماضي بواقع 79.3 %، بنمو 4.4 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليكون أعلى متوسط إشغال تسجله أبوظبي في هذا الشهر، بحسب بيانات شركة «كو ستار» المزودة للبيانات المتعلقة بالقطاع الفندقي والعقاري.



وأشارت البيانات إلى أن السوق الفندقي في أغسطس شهد متوسطاً قياسياً من السعر اليومي للغرفة الفندقية بواقع 482.32 درهم بنمو 10.6%، وفي متوسط الإيرادات للغرفة المتاحة بواقع 382.25 درهماً بنمو 15.4%.

وبحسب بيانات دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي للعام الماضي، سجل شهر أغسطس من العام الماضي نحو 77% في متوسط الإشغال.



وتفصيلاً حول شهر أغسطس، وفقاً لبيانات شركة «كو ستار»، شهدت فنادق الإمارة أعلى متوسط إشغال يومي، وتحديداً يوم 11 أغسطس الماضي، حيث سجلت الفنادق 90.7% متوسط في الإشغال في ذلك اليوم، وذلك في الليلة التي تسبق حفلة فرقة «ليمب بيسكيت» التي أقيمت في «الاتحاد أرينا» يوم 12 أغسطس الماضي، وسجلت الفنادق أعلى متوسط إيرادات للغرفة المتاحة في 22 أغسطس الماضي بواقع 505.51 درهم.



وانطلق معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية «ADIHEX» في مركز أدنيك أبوظبي في 30 أغسطس الماضي، حيث ساهمت انطلاقة المعرض في يومه الأول برفع متوسط إشغال فنادق أبوظبي إلى 72.8%، بينما ارتفع متوسط سعر الغرفة الفندقية اليومي إلى 457.6 درهم، والإيرادات للغرفة الفندقية المتاحة بواقع 333.28 درهم.

وبشكل عام، فإن متوسط الإشغال الفندقي في أغسطس تجاوز 70% في جميع أيام الشهر ما عدا يومين فقط، بحسب البيانات.

ومع انطلاق موسم الفعاليات في أبوظبي، تشهد فنادق في أبوظبي نمواً في الإشغال والطلب السياحي، إذ شهد معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية «ADIHEX»، الذي انطلق في 30 أغسطس واستمر حتى 7 من سبتمبر الجاري، في مركز «أدنيك» أبوظبي، إقبالاً ملحوظاً من الزوار، لاسيما من السوقين المحلي والخليجي.





بحسب بيانات حديثة صادرة عن مركز إحصاء أبوظبي، ارتفعت الإيرادات الفندقية لفنادق أبوظبي خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة %20، لتسجل 4.32 مليار درهم مقارنة مع 3.6 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، في وقت حققت فيه المنشآت الفندقية متوسط إشغال %80 في 6 أشهر، وأظهرت البيانات التي تستند إلى إحصاءات دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أن فنادق الإمارة استقبلت 2.92 مليون نزيل بالنصف الأول من العام الحالي.



وفي يناير، سجلت الفنادق بأبوظبي متوسط إشغال بلـــــغ 84 %، وفي فبراير 86 %، وفي مارس 69 %، بينما في أبريل ارتفع إلى 87 %، وفي مايو 80 %، وفي يونيو 73 %، ليصل متوسط إشغال فنادق أبوظبي خلال 6 أشهر نحو 80 %.