انخفاض أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط قليلا اليوم الأربعاء بعد ارتفاعها بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة، في وقت يترقب فيه المتعاملون قرار الخفض المتوقع لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات، أو 0.1 إلى 68.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ستة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 64.46 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة بسبب مخاوف من احتمال تعطل الإمدادات الروسية.

ويترقب المتعاملون نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي بدأ أمس الثلاثاء وينتهي اليوم الأربعاء.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس اليوم الأربعاء، الأمر الذي من شأنه أن يحفز الاقتصاد ويعزز الطلب على الوقود.



