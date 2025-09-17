«غرفة أبوظبي» تعزز التعاون الاستثماري مع «التجارة والصناعة العربية الألمانية»



برلين، ألمانيا (الاتحاد)

وقّعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعاون استراتيجية مع غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد غرفة أبوظبي الاقتصادي إلى العاصمة الألمانية برلين. بهدف توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وترسيخ الشراكات المؤسسية طويلة الأمد القائمة على الابتكار والاستدامة.

وقّع الاتفاقية عن غرفة أبوظبي خالد بن هادي، عضو مجلس إدارة الغرفة، وعن غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية عبدالعزيز المخلافي، الأمين العام، وذلك بحضور أحمد العطار سفير دولة الإمارات لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وشامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي والعضو المنتدب، ومجموعة من كبار المسؤولين من الجانبين.

تحدد الاتفاقية أطر التعاون في تبادل المعلومات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين، وتقديم الدعم للوفود والبعثات الاقتصادية، إلى جانب تنظيم فعاليات مشتركة تشمل المعارض والمؤتمرات والمنتديات الاقتصادية.

كما تتضمن بنود الاتفاقية دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتسهيل وصولها إلى برامج الحاضنات ومسرعات الأعمال، إضافة إلى تبادل الخبرات الفنية والمعرفية، بما يعزز الابتكار ويوسّع قاعدة الشراكات الثنائية.

وتأتي هذه الاتفاقية في ظل نمو متسارع للعلاقات الاقتصادية بين الإمارات وألمانيا، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين في عام 2024 إلى 50.6 مليار درهم (13.8 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 5.4% مقارنة بالعام السابق.

وزاد عدد الشركات الألمانية الأعضاء في غرفة أبوظبي حتى أغسطس 2025 بنحو 17% عن العام السابق.

وقال أحمد العطار سفير دولة الإمارات لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية: تشكّل هذه الاتفاقية بين غرفة أبوظبي وغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية خطوة استراتيجية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وألمانيا، وتجسّد الثقة العميقة والتعاون المتبادل بين مجتمعَي الأعمال في بلدينا، ومن خلال تعزيز العلاقات في القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة والتحول الرقمي، نفتح آفاقاً جديدة للنمو المستدام الذي يعود بالنفع على الجانبين، حيث تعدّ هذه الشراكة نموذجاً رائداً لكيفية استفادة الشركات وروّاد الأعمال من العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية الاستراتيجية لإيجاد قيمة مستدامة وطويلة الأمد.

من جانبه، قال خالد بن هادي عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي: تُعد هذه الاتفاقية محطة فارقة في مسار الشراكة الاستراتيجية بين أبوظبي وألمانيا، إذ لا تقتصر على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي فحسب، بل تسعى إلى رسم مستقبل قائم على الابتكار والاستدامة والازدهار المشترك، ومن خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، تفتح الاتفاقية المجال أمام إطلاق مسرعات جديدة للنمو، وتعزيز تبادل المعرفة، وتسريع فرص التعاون في القطاعات ذات الأولوية. كما تسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات خارطة طريق غرفة أبوظبي 2025–2028، وترسخ مكانة أبوظبي بوابة عالمية موثوقة للاستثمار والتكنولوجيا والأعمال.

وأكد عبدالعزبز المخلافي، أمين عام غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية أن الاتفاقية تعكس عمق الروابط الاقتصادية بين ألمانيا والإمارات، وتوفر للشركات الألمانية بوابة استراتيجية للاستفادة من البنية التحتية المتطورة في أبوظبي، والانطلاق منها نحو أسواق الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

وأشار إلى أن التعاون الجديد يفتح المجال أمام إطلاق مشاريع مبتكرة في مجالات الطاقة النظيفة والتحول الرقمي والابتكار الصناعي، ما يعزز مكانة الشراكة الإماراتية – الألمانية نموذجاً عالمياً ناجحاً.