«اقتصادية عجمان» تنظم ملتقى الشركاء «شراكة اليوم هي ازدهار الغد»



عجمان (الاتحاد)

نظّمت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، ملتقى الشركاء السنوي تحت شعار «شراكة اليوم هي ازدهار الغد»، وذلك في إطار حرصها على تعزيز قنوات التواصل والتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، بما يُسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة.

وشهد الملتقى تكريم 45 شريكاً استراتيجياً من القطاعات المختلفة، شملت الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، والموردين، ووسائل الإعلام، والمؤسسات التعليمية، تقديراً لدورهم البارز في دعم مبادرات وبرامج الدائرة وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في عجمان.

وتم خلال الحدث عقد جلسة عصف ذهني حول استراتيجية الدائرة المستقبلية، هدفت إلى إشراك الشركاء في صياغة الخطط الاستراتيجية ليسهموا في وضع التصورات التي تدعم التنمية الاقتصادية وتعزز مكانة الإمارة على الخريطة الاستثمارية.

وقال سيف أحمد السويدي، مدير عام الدائرة، إن الملتقى يجسّد التزام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان الراسخ بتعزيز جسور التعاون مع شركائها الاستراتيجيين الذين يسهمون في مسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، موضحاً أن تكريمهم يعبّر عن تقدير الدائرة لدورهم المؤثر في دعم مبادراتها وبرامجها، وتكريس روح العمل الجماعي لخدمة مجتمع الأعمال.

وأكد أن الشراكة الفاعلة مع الأطراف المختلفة ركيزة أساسية في تحقيق أهداف الدائرة، مشيراً إلى أن إشراك الشركاء في رسم السياسات المستقبلية يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية في خدمة مجتمع الأعمال، ويُعزز جاذبية عجمان كوجهة رائدة للاستثمار والتنمية، ويُسهم بشكل مباشر في دعم توجهات حكومة الإمارة نحو تصفير البيروقراطية، من خلال تبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات وتبني الحلول الرقمية.