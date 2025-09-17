الخميس 18 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«اقتصادية عجمان» تنظم ملتقى الشركاء «شراكة اليوم هي ازدهار الغد»

«اقتصادية عجمان» تنظم ملتقى الشركاء «شراكة اليوم هي ازدهار الغد»
17 سبتمبر 2025 14:32


عجمان (الاتحاد)
نظّمت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، ملتقى الشركاء السنوي تحت شعار «شراكة اليوم هي ازدهار الغد»، وذلك في إطار حرصها على تعزيز قنوات التواصل والتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، بما يُسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة.
وشهد الملتقى تكريم 45 شريكاً استراتيجياً من القطاعات المختلفة، شملت الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، والموردين، ووسائل الإعلام، والمؤسسات التعليمية، تقديراً لدورهم البارز في دعم مبادرات وبرامج الدائرة وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في عجمان.
وتم خلال الحدث عقد جلسة عصف ذهني حول استراتيجية الدائرة المستقبلية، هدفت إلى إشراك الشركاء في صياغة الخطط الاستراتيجية ليسهموا في وضع التصورات التي تدعم التنمية الاقتصادية وتعزز مكانة الإمارة على الخريطة الاستثمارية.
وقال سيف أحمد السويدي، مدير عام الدائرة، إن الملتقى يجسّد التزام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان الراسخ بتعزيز جسور التعاون مع شركائها الاستراتيجيين الذين يسهمون في مسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، موضحاً أن تكريمهم يعبّر عن تقدير الدائرة لدورهم المؤثر في دعم مبادراتها وبرامجها، وتكريس روح العمل الجماعي لخدمة مجتمع الأعمال.
وأكد أن الشراكة الفاعلة مع الأطراف المختلفة ركيزة أساسية في تحقيق أهداف الدائرة، مشيراً إلى أن إشراك الشركاء في رسم السياسات المستقبلية يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية في خدمة مجتمع الأعمال، ويُعزز جاذبية عجمان كوجهة رائدة للاستثمار والتنمية، ويُسهم بشكل مباشر في دعم توجهات حكومة الإمارة نحو تصفير البيروقراطية، من خلال تبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات وتبني الحلول الرقمية.

اقتصادية عجمان
آخر الأخبار
وزيرا خارجية الأردن وسوريا والمبعوث الأميركي عقب توقيع اتفاق في دمشق (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات ترحب بالتوصل إلى خارطة طريق لحل أزمة السويداء
اليوم 01:55
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تكثف القصف المدفعي والجوي ونسف المباني في غزة
اليوم 01:55
فلسطيني يجلس بين أنقاض منزله المدمر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
دعوة أممية لوقف الإبادة الجماعية في غزة
اليوم 01:55
نازح من مدينة غزة يحمل جزءاً من أمتعته (رويترز)
الأخبار العالمية
منظمات إغاثية تدعو إلى تدخل دولي لإنقاذ غزة
اليوم 01:55
«التعاون الخليجي» يدعو إلى تحرك دولي فوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي» يدعو إلى تحرك دولي فوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
اليوم 01:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©