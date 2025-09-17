شراكة بين أكاديمية «أبوظبي العالمي» ومجلس أبوظبي للشركات العائلية



أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت أكاديمية «أبوظبي العالمي»، ذراع المعرفة لأبوظبي العالمي (ADGM)، مذكرة تفاهم مع مجلس أبوظبي للشركات العائلية، في خطوة مهمة ستسرّع التعاون وتضافر الجهود للنهوض بقطاع الشركات العائلية في أبوظبي وضمان استدامته وجاهزيته للمستقبل.

وبموجب هذه الشراكة، ستتعاون أكاديمية «أبوظبي العالمي»، مع مجلس أبوظبي للشركات العائلية في أبوظبي، على تصميم وتنفيذ برامج تدريبية وتوعوية متقدمة، وندوات تعليمية، ومبادرات لبناء القدرات، بما يلبي الاحتياجات الخاصة للشركات العائلية في أبوظبي.

وتشمل مجالات التعاون الحوكمة العائلية، وتخطيط التعاقب بين الأجيال، وإدارة الثروات، وفهم أفضل الممارسات العالمية، وتنمية المهارات القيادية والريادية، وآليات تسوية النزاعات العائلية، وهي جميعها ركائز أساسية للنمو المستدام واستمرارية الأعمال عبر الأجيال.

كما تهدف الشراكة إلى الاستفادة من قدرات الأكاديمية البحثية الواسعة وشبكتها العالمية من الخبراء الأكاديميين والمتخصصين في القطاع، إلى جانب مواردها المتقدمة لتطوير محتوى فكري ريادي وورش عمل تطبيقية وأدوات ومنصات تعليمية رقمية.

وستتعاون الأكاديمية مع المجلس لتنظيم فعاليات متخصّصة بمشاركة خبراء ومتحدثين دوليين لمعالجة التحديات الناشئة التي تواجهها الشركات العائلية.

وتركّز هذه المبادرات على تطوير منظومة معرفية متكاملة تدعم مشاريع الشركات العائلية ومبادراتها، وتمكّن قادة المستقبل من التعامل مع التحديات المتغيرة بكفاءة ومرونة ورؤية استراتيجية.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم بحضور حمد صياح المزروعي، رئيس مجلس إدارة أكاديمية «أبوظبي العالمي»، وشامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وذلك خلال حفل رسمي أُقيم في «مركز الابتكار» التابع للأكاديمية، حيث وقّع الاتفاقية كل من منصور جعفر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية «أبوظبي العالمي» ومركز الأبحاث التابع لها، وعلي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا التعاون.

وقال منصور جعفر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية «أبوظبي العالمي»: تعكس شراكتنا مع مجلس الشركات العائلية في أبوظبي التزام أكاديمية أبوظبي العالمي بدفع مسيرة التنمية الوطنية وتعزيز جهود نقل المعرفة، فالشركات العائلية تُعد ركيزة أساسية لاقتصاد دولة الإمارات، ونسعى من خلال هذا التعاون إلى تمكينها وتزويدها بكافة الأدوات والمهارات والرؤية الاستراتيجية اللازمة لتحقيق النمو والازدهار عبر الأجيال بمرونة وكفاءة وثقة.

من جانبه، قال علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: تمثل هذه الاتفاقية محطة بارزة في تعزيز بيئة الأعمال وتنافسية إمارة أبوظبي على المستويين الإقليمي والعالمي، ويجسّد التعاون مع أكاديمية أبوظبي العالمي التزامنا بدعم الشركات العائلية وتمكينها من تبني أفضل الممارسات العالمية لضمان استمراريتها ونموها عبر الأجيال.