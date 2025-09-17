فلاي دبي توسّع عملياتها في كينيا

أعلنت "فلاي دبي" اليوم إطلاق رحلات جديدة إلى مطار نيروبي الدولي في كينيا، اعتباراً من 15 أكتوبر المقبل.

وسترفع الناقلة أيضاً رحلاتها إلى مومباسا لتصبح رحلة يومية اعتباراً من الأول من أكتوبر ليصل إجمالي رحلاتها الأسبوعية إلى كينيا إلى 11 رحلة. وذكر غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، أن هذه الرحلات تؤكد أهمية ربط كينيا بمركز الطيران العالمي في دبي، مما يعزز فرص التجارة والسفر والسياحة بين البلدي.

وسيتم تشغيل الرحلات إلى مطار نيروبي الدولي بواقع أربع رحلات أسبوعياً أيام الاثنين والأربعاء والجمعة والأحد إنطلاقاً من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي اعتباراً من 15 أكتوبر المقبل.