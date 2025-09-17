الخميس 18 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«الشباب العربي» و«أعمال أبوظبي للشباب» يناقشان تعزيز ريادة الأعمال

«الشباب العربي» و«أعمال أبوظبي للشباب» يناقشان تعزيز ريادة الأعمال
17 سبتمبر 2025 16:06


أبوظبي (الاتحاد)
نظم مجلس أعمال أبوظبي للشباب، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع مركز الشباب العربي، جلسة شبابية مع الرواد بعنوان: «تعزيز ريادة الأعمال الشبابية العربية في إمارة أبوظبي»، وذلك ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مبادرة رواد الشباب العربي، المقامة خلال الفترة من 14 إلى 19 سبتمبر 2025 في مقر مؤسسة الإمارات بأبوظبي.
شهدت الفعالية حضور 40 رائداً عربياً من رواد المبادرة من 13 دولة عربية، في مقابلة مباشرة مع عدد من كبار المسؤولين في الجهات الحكومية المحلية، وركّزت الحلقة الشبابية التي أدارها سعيد الظاهري، عضو مجلس إدارة مجلس أعمال أبوظبي للشباب، على أهمية الدور المتنامي للشباب العربي في صياغة مستقبل الاقتصاد، وتطرّق المشاركون إلى آليات عملية لتعزيز مساهمتهم في مسيرة الابتكار والتنمية المستدامة.
كما شدّد الحضور على أن تمكين الشباب في أبوظبي يتطلب تكامل جهود المؤسسات الحكومية والخاصة، واتفق المشاركون على أن بناء منظومة ريادية متكاملة يُعد مدخلاً أساسياً لتعزيز تنافسية الإمارة على المستويين الإقليمي والعالمي.
وشارك في الحلقة النقاشية نخبة من القيادات الاقتصادية والخبراء، من بينهم، أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات، ومروة عبدالله المنصوري، عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي، وخالد النعيمي، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، ومنصور الصايغ، رئيس مجلس أعمال أبوظبي للشباب، ومحمد البنعلي، المدير العام لمنصة «نمو»، وراشد القبيسي، مدير تنفيذي لقطاع التراخيص بدائرة التنمية الاقتصادية، وأحمد بن حمودة، نائب رئيس مجلس أعمال أبوظبي للشباب، وسعيد الكثيري، ممثل مكتب أبوظبي للاستثمار، ومحمد الخوري، ممثلاً لـ Hub71، وعبيد مسلم العامري، مدير تنفيذي مكتب أبوظبي للمقيمين، بالإضافة لممثلي أكاديمية أبوظبي العالمي كلٌ من أسامه علي وروضة الظاهري.
وقالت فاطمة الحلامي، المدير التنفيذي لمركز الشباب العربي: تُشكّل مبادرة رواد الشباب العربي منصة عملية متكاملة، تتيح للمشاركين فرصاً نوعية للقاء قادة القطاعات التنموية وصناع القرار، والانخراط في حوارات مباشرة مع مستثمرين وخبراء إقليميين وعالميين، وقد جاءت الحلقة الشبابية المنعقدة ضمن المبادرة، بتنظيم من مجلس أعمال أبوظبي للشباب كشريك استراتيجي، لتعكس هذا التوجّه وتفتح آفاقاً أوسع أمام الشباب المشاركين.
وقال منصور الصايغ، رئيس مجلس أعمال أبوظبي للشباب، إن المنتدى يشكّل منصة استراتيجية لبناء جسور تواصل فاعلة بين الشباب الإماراتي والعربي، ويفتح آفاقاً واسعة للتعاون مع مركز الشباب العربي، بما يسهم في تمكين رواد الأعمال الشباب من تطوير مهاراتهم وتعزيز مشاركتهم في مسيرة الابتكار ودورهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة محلياً وإقليمياً.
وأجاب المتحدثون عن استفسارات وأسئلة الشباب المشاركين في الحلقة الشبابية، مؤكدين وعيهم المتزايد بأهمية تطوير مهاراتهم الريادية، وحرصهم على الاستفادة من المبادرات والبرامج المطروحة. 
واختُتمت الحلقة بالتأكيد على أن التعاون بين مركز الشباب العربي ومجلس أعمال أبوظبي للشباب يمثل نموذجاً للتكامل المؤسسي.

