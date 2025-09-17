اتحاد مصارف الإمارات يبدأ استعداداته لاستضافة «سايبوس 2029» في دبي



دبي (الاتحاد)

كشف اتحاد مصارف الإمارات عن بدء استعداداته لاستضافة مؤتمر ومعرض «سايبوس 2029» المؤتمر العالمي للعمليات المصرفية، الذي تنظمه سنوياً جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك «سويفت».

وأشار اتحاد مصارف الإمارات إلى بدء المشاورات مع الشركاء الاستراتيجيين في هذه الاستضافة، وهم مركز دبي المالي العالمي ومركز دبي التجاري العالمي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي والداعم الرئيسي مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، من أجل وضع خطط متكاملة وشاملة لاستضافة هذا الحدث العالمي بالصورة التي تتوافق مع المكانة الريادية لدولة الإمارات بوصفها مركزاً مالياً ومصرفياً عالمياً.

ونوه الاتحاد إلى بدء المناقشات أيضاً مع المصارف الأعضاء، خاصة المصارف الإماراتية الوطنية، لدراسة مدى مشاركتها وتمثيلها في هذا الحدث الكبير. ومن المقرر أن تنطلق الجهود التي يقودها اتحاد مصارف الإمارات نهاية الشهر الجاري، مع مشاركة عدد من البنوك الأعضاء في الاتحاد في مؤتمر ومعرض «سايبوس 2025» الذي يتم تنظيمه في مدينة فرانكفورت الألمانية في الفترة ما بين 29 سبتمبر الجاري و2 أكتوبر المقبل بمشاركة أكثر من 10 آلاف من قادة المؤسسات المالية العالمية والمصرفيين والرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا المالية الكبرى والمزودين من مختلف أنحاء العالم تحت شعار «آفاق جديدة للصناعة المالية في العالم».

وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات رئيس لجنة مستخدمي سويفت في دولة الإمارات، إن اختيار دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر «سايبوس 2029» يؤكد الثقة العالمية في مكانة الدولة ودورها الحيوي في قيادة المبادرات تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وأضاف أنه وحرصاً على ترسيخ هذه الثقة والمساهمة في دفع نمو المدفوعات التي تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الحديث، بدأنا في الإعداد ووضع الخطط الشاملة لضمان إنجاح هذا الحدث العالمي بما يعكس المكانة المتميزة لدولة الإمارات وجهة رائدة لتنظيم المؤتمرات والفعاليات العالمية الاقتصادية الكبرى الشبيهة بهذا الحدث، وإدارة الحوارات والنقاشات من أجل تطوير القطاع المالي والمصرفي والتوصل إلى حلول ومبادرات مبتكرة تتوافق مع المتغيرات التكنولوجية والاقتصادية المتسارعة.

وتنظم جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك «سويفت» مؤتمر ومعرض سايبوس منذ العام 1978 سنوياً في أحد المراكز المالية والمصرفية العالمية، التي يتم اختيار أحدها سنوياً من بين العديد من المراكز الكبرى، والتي تسعى للفوز بفرصة استضافة هذا المؤتمر باعتباره منصة عالمية لقادة المؤسسات المالية والمصرفية والمؤسسات الاقتصادية الكبرى ومزودي التقنيات.