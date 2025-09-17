الخميس 18 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

15 % نمواً بحركة الطيران الخاص في دبي الجنوب خلال النصف الأول

15 % نمواً بحركة الطيران الخاص في دبي الجنوب خلال النصف الأول
17 سبتمبر 2025 17:25


دبي (الاتحاد)
حقق مشروع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب نمواً ملحوظاً في حركة الطيران الخاص خلال النصف الأول من عام 2025، بعدما شهد تسجيل 9753 رحلة، بزيادة قدرها 15%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
يعكس هذا الإنجاز النمو المستمر لقطاع الطيران الخاص، الأمر الذي يُعزّز مكانة مطار آل مكتوم الدولي باعتباره المطار الرائد لحركة الطيران الخاص في منطقة الشرق الأوسط.
وقال خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، إن الارتفاع المستمر في حركة الطيران الخاص يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ مكانة دبي مركزاً رائداً للمستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الثروات.
وأكد التزامهم في مشروع محمد بن راشد للطيران بتوفير بنية تحتية، وخدمات عالمية المستوى، تعزز مكانة دبي على الساحة الدولية في قطاع الطيران.

