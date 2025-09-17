الخميس 18 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

دبي بين الخمسة الكبار عالمياً والأولى عربياً في مؤشر تطوير مراكز الشحن

دبي بين الخمسة الكبار عالمياً والأولى عربياً في مؤشر تطوير مراكز الشحن
17 سبتمبر 2025 17:29


دبي (الاتحاد)
أكد تقرير «مؤشر تطوير مراكز الشحن الدولي» للعام 2025، الصادر عن وكالة الأنباء الرسمية لجمهورية الصين الشعبية «شينخوا» بالتعاون مع «بورصة البلطيق العالمية»، احتفاظ دبي بموقعها بين أفضل خمسة مراكز للشحن البحري على مستوى العالم، إلى جانب تصدرها المرتبة الأولى عربياً، لتواصل تعزيز مكانتها كمركز رئيس وحلقة وصل محورية لعمليات الشحن حول العالم.
وقال الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: اختيار دبي ضمن المراكز الخمس الأولى عالمياً، فيما جاءت الأولى عربياً في مؤشر تطوير مراكز الشحن الدولي لعام 2025، هو إنجاز تحقق بفضل رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، إضافة إلى فاعلية وتكامل أدوار ومسؤوليات الشركاء الاستراتيجيين وشركات القطاع البحري في الإمارة في تقديم أفضل المعايير والتقنيات والمشاريع والمبادرات التطويرية التي تخدم القطاع.
وأضاف: نؤكد استمرار سلطة دبي البحرية في مواصلة عمليات التطوير لتقديم أرقى الخدمات وتطبيق أفضل الممارسات البحرية العالمية، ومواكبة التطورات والتحديثات ووضع الحلول وتطوير التشريعات للتغلب على مختلف أشكال التحديات، وتعزيز بيئة الأعمال البحرية التجارية، لتأكيد مكانة دبي مركزاً عالمياً مبتكراً ومستداماً لخدمات الشحن والخدمات اللوجستية.
وأكد الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم مواصلة العمل على تطوير التشريعات وتبنّي أفضل المعايير والممارسات العالمية، من أجل تعزيز بيئة الأعمال البحرية التجارية، وترسيخ موقع دبي كمركز عالمي للابتكار والاستدامة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية.
وأشار التقرير إلى أن دبي تتمتع بمنظومة بحرية متكاملة تلبي مختلف احتياجات المتعاملين، تشمل خدمات الملاحة، وبناء وإصلاح السفن، علاوة على قدرتها على استيعاب الزيادة المستمرة في أعداد السفن، وتقديم خدمات نوعية لها مهما كان عددها. 
وتطرّق التقرير إلى القدرات المتطورة لميناء جبل علي، ودوره الحيوي كمحور رئيس للشحن في المنطقة.
وفي جانب الاستدامة، أشار التقرير إلى مبادرات الميناء في تقليص الانبعاثات وإطلاق خدمات جديدة مثل تزويد السفن بالوقود الحيوي، وتركيب ألواح شمسية تغطي 50 ألف متر مربع لتوليد الطاقة المتجددة، واستخدام مركبات كهربائية لسحب الحاويات، ما أسهم في خفض 2000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
ومن جهته، قال الكابتن إبراهيم البلوشي، المدير التنفيذي لسلطة موانئ دبي في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: نفخر بالإنجاز الذي يؤكد المكانة الفريدة لدبي كممر مائي محوري على خريطة الملاحة العالمية، ونفخر كذلك بما يقدمه «ميناء جبل علي» التابع لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، من إنجازات على الصعيدين العالمي والإقليمي.

أخبار ذات صلة
انطلاق بطولة موانئ دبي العالمية للتطوير T20 للكريكيت
موانئ دبي
آخر الأخبار
وزيرا خارجية الأردن وسوريا والمبعوث الأميركي عقب توقيع اتفاق في دمشق (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات ترحب بالتوصل إلى خارطة طريق لحل أزمة السويداء
اليوم 01:55
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تكثف القصف المدفعي والجوي ونسف المباني في غزة
اليوم 01:55
فلسطيني يجلس بين أنقاض منزله المدمر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
دعوة أممية لوقف الإبادة الجماعية في غزة
اليوم 01:55
نازح من مدينة غزة يحمل جزءاً من أمتعته (رويترز)
الأخبار العالمية
منظمات إغاثية تدعو إلى تدخل دولي لإنقاذ غزة
اليوم 01:55
«التعاون الخليجي» يدعو إلى تحرك دولي فوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي» يدعو إلى تحرك دولي فوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
اليوم 01:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©