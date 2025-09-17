دبي بين الخمسة الكبار عالمياً والأولى عربياً في مؤشر تطوير مراكز الشحن



دبي (الاتحاد)

أكد تقرير «مؤشر تطوير مراكز الشحن الدولي» للعام 2025، الصادر عن وكالة الأنباء الرسمية لجمهورية الصين الشعبية «شينخوا» بالتعاون مع «بورصة البلطيق العالمية»، احتفاظ دبي بموقعها بين أفضل خمسة مراكز للشحن البحري على مستوى العالم، إلى جانب تصدرها المرتبة الأولى عربياً، لتواصل تعزيز مكانتها كمركز رئيس وحلقة وصل محورية لعمليات الشحن حول العالم.

وقال الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: اختيار دبي ضمن المراكز الخمس الأولى عالمياً، فيما جاءت الأولى عربياً في مؤشر تطوير مراكز الشحن الدولي لعام 2025، هو إنجاز تحقق بفضل رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، إضافة إلى فاعلية وتكامل أدوار ومسؤوليات الشركاء الاستراتيجيين وشركات القطاع البحري في الإمارة في تقديم أفضل المعايير والتقنيات والمشاريع والمبادرات التطويرية التي تخدم القطاع.

وأضاف: نؤكد استمرار سلطة دبي البحرية في مواصلة عمليات التطوير لتقديم أرقى الخدمات وتطبيق أفضل الممارسات البحرية العالمية، ومواكبة التطورات والتحديثات ووضع الحلول وتطوير التشريعات للتغلب على مختلف أشكال التحديات، وتعزيز بيئة الأعمال البحرية التجارية، لتأكيد مكانة دبي مركزاً عالمياً مبتكراً ومستداماً لخدمات الشحن والخدمات اللوجستية.

وأكد الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم مواصلة العمل على تطوير التشريعات وتبنّي أفضل المعايير والممارسات العالمية، من أجل تعزيز بيئة الأعمال البحرية التجارية، وترسيخ موقع دبي كمركز عالمي للابتكار والاستدامة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية.

وأشار التقرير إلى أن دبي تتمتع بمنظومة بحرية متكاملة تلبي مختلف احتياجات المتعاملين، تشمل خدمات الملاحة، وبناء وإصلاح السفن، علاوة على قدرتها على استيعاب الزيادة المستمرة في أعداد السفن، وتقديم خدمات نوعية لها مهما كان عددها.

وتطرّق التقرير إلى القدرات المتطورة لميناء جبل علي، ودوره الحيوي كمحور رئيس للشحن في المنطقة.

وفي جانب الاستدامة، أشار التقرير إلى مبادرات الميناء في تقليص الانبعاثات وإطلاق خدمات جديدة مثل تزويد السفن بالوقود الحيوي، وتركيب ألواح شمسية تغطي 50 ألف متر مربع لتوليد الطاقة المتجددة، واستخدام مركبات كهربائية لسحب الحاويات، ما أسهم في خفض 2000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

ومن جهته، قال الكابتن إبراهيم البلوشي، المدير التنفيذي لسلطة موانئ دبي في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: نفخر بالإنجاز الذي يؤكد المكانة الفريدة لدبي كممر مائي محوري على خريطة الملاحة العالمية، ونفخر كذلك بما يقدمه «ميناء جبل علي» التابع لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، من إنجازات على الصعيدين العالمي والإقليمي.