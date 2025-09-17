الخميس 18 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

8.8 مليون طن استهلاك الإمارات من الغذاء بحلول 2029

8.8 مليون طن استهلاك الإمارات من الغذاء بحلول 2029
17 سبتمبر 2025 17:31


حسام عبدالنبي (أبوظبي) 
يرتفع حجم استهلاك الغذاء في دولة الإمارات إلى 8.8 مليون طن متري بحلول عام 2029، مقارنة بـ8.74 مليون طن متري في عام 2024، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 0.1%، حسب تقرير لشركة «ألبن كابيتال».
وأرجع التقرير النمو إلى تحوّل في تركيبة الاستهلاك ضمن الفئات الغذائية الرئيسية، مدفوعاً بارتفاع الوعي الصحي وتزايد الإقبال على الأغذية النباتية والعضوية والسهلة التحضير، مشيراً إلى أن هذا التحوّل يأتي مدعوماً باستثمارات حكومية في مجالات التكنولوجيا الزراعية والإنتاج الغذائي المستدام، لمواكبة التغيّرات في تفضيلات الأنماط الغذائية لدى المستهلكين.
ووفقاً للتقرير الصادر حول «قطاع الغذاء في دول مجلس التعاون الخليجي»، فمن المتوقع أن يسهم التزايد المستمر في أعداد المقيمين في دولة الإمارات، إلى جانب النمو الملحوظ في أعداد السيّاح، تماشياً مع مستهدفات دولة الإمارات لاستقطاب 40 مليون نزيل فندقي سنوياً بحلول عام 2031، في تعزيز الطلب على الغذاء خلال الأجلين القريب والمتوسط.
وتوقع التقرير أن يُسهم هذا التحوّل الديموغرافي أيضاً في تعزيز التوجّه نحو خيارات غذائية أكثر تنوعاً وصحة، مدفوعاً بتأثير العادات الغذائية المتعددة التي تجلبها الجاليات من مختلف دول العالم، وارتفاع الوعي بالتغذية والصحة العامة، لافتاً إلى قطاع توصيل الطعام في دولة الإمارات يشهد نمواً قوياً، مدفوعاً بالتوسع في استخدام الحلول الرقمية، وتفضيل المستهلكين للراحة، والدور المتنامي للمنصات الإلكترونية في تلبية احتياجاتهم الغذائية.
وفيما يخص إنتاج الدولة من الغذاء، أفاد تقرير «ألبن كابيتال» بأنه من المتوقّع أن تسهم «استراتيجية الأمن الغذائي 2051» لدولة الإمارات، والتي تهدف إلى مضاعفة إنتاج الدولة من الغذاء ثلاث مرات بحلول عام 2030، في دعم الطلب المحلي على الغذاء، من خلال التركيز على تقنيات إنتاج مدفوعة بالتكنولوجيا مثل الزراعة العمودية، إلى جانب تحسين كفاءة أساليب الزراعة التقليدية وتعزيز الاستثمارات الخارجية في الأراضي الزراعية بمنطقة شرق أفريقيا.
وعن نمو الطلب على فئات الغذاء المختلفة، قال تقرير «ألبن كابيتال» أنه يُتوقّع أن تسجّل الخضروات والفواكه أعلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 0.3% خلال الفترة بين 2024 و2029، مقارنة ببقية الفئات في الإمارات. كما يُتوقّع أن يرتفع الطلب على الحبوب بنسبة نمو سنوي مركب تبلغ 0.2%، في حين يُرجّح أن ينخفض استهلاك اللحوم بمعدل 1.1% خلال السنوات الخمس، نتيجة توجّه العديد من المستهلكين نحو النظام الغذائي المرن، الذي يُفضّل البدائل النباتية، معلناً أنه بشكل عام، من المتوقّع أن ينخفض معدل استهلاك الفرد من الغذاء في دولة الإمارات بمعدل سنوي مركب قدره 0.6% خلال الفترة ذاتها.
وقالت سمينا أحمد، العضو المنتدب لـ«ألبن كابيتال» إن قطاع استهلاك الغذاء في دول مجلس التعاون الخليجي، سينمو على خلفية التوسع الديموغرافي والقدرة المتزايدة على الإنفاق وازدهار النشاط السياحي.
وبدورها، قالت شارمين كارانجيا، المديرة التنفيذية لـ«ألبن كابيتال» إن التقرير يرجح مزيداً من عمليات الاندماج والاستحواذ في القطاعات ذات النمو المرتفع مثل التكنولوجيا الزراعية، والقطاع الغذائي الرقمي، وسلاسل الإمداد الذكية.
وأضافت أن صناعة الأغذية في دول مجلس التعاون الخليجي تشهد اتجاهاً متصاعداً صوب الخدمات الجاهزة والمدعومة بالتقنية، كطلبات توصيل الطعام الإلكترونية والتطبيقات الصحية عبر الهواتف الذكية والمطابخ السحابية التي تجمع بين الاختيار وتوفير الكُلفة.

أخبار ذات صلة
برنامج الأغذية العالمي يصدر تحذيرا بشأن الوضع في غزة
الغذاء
آخر الأخبار
وزيرا خارجية الأردن وسوريا والمبعوث الأميركي عقب توقيع اتفاق في دمشق (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات ترحب بالتوصل إلى خارطة طريق لحل أزمة السويداء
اليوم 01:55
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تكثف القصف المدفعي والجوي ونسف المباني في غزة
اليوم 01:55
فلسطيني يجلس بين أنقاض منزله المدمر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
دعوة أممية لوقف الإبادة الجماعية في غزة
اليوم 01:55
نازح من مدينة غزة يحمل جزءاً من أمتعته (رويترز)
الأخبار العالمية
منظمات إغاثية تدعو إلى تدخل دولي لإنقاذ غزة
اليوم 01:55
«التعاون الخليجي» يدعو إلى تحرك دولي فوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي» يدعو إلى تحرك دولي فوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
اليوم 01:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©