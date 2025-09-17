الخميس 18 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

ائتلاف «XRG» يسحب العرض الإرشادي غير الملزم للاستحواذ على «سانتوس»

.
17 سبتمبر 2025 19:13


أبوظبي (وام)
أعلن الائتلاف الذي تقوده شركة «XRG»، عن سحب الـ «عرض الإرشادي غير المُلزِم» الذي قدمه للاستحواذ على شركة «سانتوس» الأسترالية.
وأكد الائتلاف، بهذه المناسبة، نظرته الإيجابية لشركة «سانتوس» وأعمالها، موضحاً أن اتخاذ هذا القرار جاء بعد إجراء تقييم تفصيلي شامل، ومراعاة جميع العوامل التجارية، وشروط «اتفاقية التنفيذ» المطلوبة من قبل مجلس إدارة «سانتوس».
ورغم عدم استكمال هذه الصفقة لعدم تماشيها مع المعايير الاستثمارية للائتلاف، تُواصل «XRG» وشركاؤها، باعتبارهم مستثمرين مسؤولين ومنضبطين، التركيز على خلق وتعزيز القيمة للمساهمين ودفع عجلة النمو طويل الأمد.
وأعرب الائتلاف عن شكره لفريق إدارة «سانتوس» على دعمهم ومساعدتهم في هذه العملية، ولجميع الهيئات الحكومية الأسترالية والجهات المعنية على مشاركتهم الإيجابية والبنّاءة التي عززت ثقة الائتلاف في منظومة الطاقة والاستثمار في أستراليا، وكذلك في المواقع الأخرى التي تعمل فيها «سانتوس».
كان الائتلاف مستعداً للتعهد بالتزامات جديدة طويلة الأمد في مجال إنتاج الطاقة في أستراليا، بما يُسهم في تحقيق فوائد كبيرة لمستهلكي الغاز الأستراليين وتعزيز أمن الطاقة في المنطقة.
وتستمر «XRG»، باعتبارها شركة تركز على تنفيذ استثمارات استراتيجية طويلة الأمد، في استكشاف الفرص الاستثمارية التي تحقق قيمة إضافية في مجالات تشمل الغاز، والغاز الطبيعي المسال، والكيماويات، وحلول الطاقة، وتتابع الشركة حالياً عدداً كبيراً من الفرص الاستثمارية النوعية والمجدية.

