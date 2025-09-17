الخميس 18 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«المالية» تبحث تعزيز التعاون مع صندوق النقد الدولي

«المالية» تبحث تعزيز التعاون مع صندوق النقد الدولي
17 سبتمبر 2025 19:15

 
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت وزارة المالية، اليوم، في ديوانها بأبوظبي، اجتماعاً مع بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي، جرى خلاله استعراض آخر المستجدات والتطورات المرتبطة بالأوضاع المالية والاقتصادية العامة في دولة الإمارات، بما في ذلك الأداء الاقتصادي الكلي، والقطاعات المالية والمصرفية، والسياسات الاقتصادية المتّبعة، كما تناول الاجتماع أبرز التحديات والفرص التي من شأنها دعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات.
وحضر الاجتماع من جانب الدولة، يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وعلي عبدالله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وعدد من مديري الإدارات المختصة في الوزارة، كما حضره من جانب صندوق النقد الدولي، سعيد بقاش، رئيس بعثة الصندوق للإمارات العربية المتحدة ومستشار في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وكورالاي كيرابايفا، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في الصندوق، وعدد من خبراء الصندوق.

 

أخبار ذات صلة
«المالية» تعقد مجلس المتعاملين الثاني ضمن برنامج تصفير البيروقراطية
"أدنوك" ترحب بإجراءات "المالية" لتعزيز تجارة الطاقة والسلع


وقال يونس حاجي الخوري: «يجسّد الاجتماع مع بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي، عمق الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والصندوق، وتولي وزارة المالية أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع الصندوق باعتباره شريكاً رئيسياً في دعم جهود الدولة نحو تطوير السياسات المالية والاقتصادية، وتبنّي أفضل الممارسات العالمية التي تعزز من مرونة واستدامة الاقتصاد الوطني. كما نحرص من خلال هذه اللقاءات الدورية على بناء جسور متينة من الحوار وتبادل الخبرات، بما يدعم قدرتنا على صياغة سياسات مالية قادرة على مواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية.
وأضاف: «مشاورات المادة الرابعة تمثل فرصة مهمة لتسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات في تعزيز النمو المتوازن والشامل، وترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي ومالي عالمي قادر على استقطاب الاستثمارات النوعية وفتح آفاق أوسع للشراكات الدولية. ونحن ملتزمون بمواصلة تطوير منظومتنا المالية، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة، وحماية استقرار الاقتصاد الكلّي، وتعزيز جاهزية الدولة لمواجهة التحديات المستقبلية، وصولاً إلى اقتصاد تنافسي مرن يقوده الابتكار ويعزز رفاه المجتمع».
والجدير ذكره، أن هذا الاجتماع يأتي ضمن الزيارة الرسمية التي تقوم بها بعثة صندوق النقد الدولي إلى دولة الإمارات خلال الفترة من 17 سبتمبر الجاري وحتى 1 أكتوبر المقبل، في إطار مشاورات المادة الرابعة الدورية.

وزارة المالية
آخر الأخبار
وزيرا خارجية الأردن وسوريا والمبعوث الأميركي عقب توقيع اتفاق في دمشق (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات ترحب بالتوصل إلى خارطة طريق لحل أزمة السويداء
اليوم 01:55
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تكثف القصف المدفعي والجوي ونسف المباني في غزة
اليوم 01:55
فلسطيني يجلس بين أنقاض منزله المدمر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
دعوة أممية لوقف الإبادة الجماعية في غزة
اليوم 01:55
نازح من مدينة غزة يحمل جزءاً من أمتعته (رويترز)
الأخبار العالمية
منظمات إغاثية تدعو إلى تدخل دولي لإنقاذ غزة
اليوم 01:55
«التعاون الخليجي» يدعو إلى تحرك دولي فوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي» يدعو إلى تحرك دولي فوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
اليوم 01:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©