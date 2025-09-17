«أراضي دبي» تفوز بجائزة «العلامة التجاريّة المُلهمة»

دبي (الاتحاد)

تُوّجت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بواحدة من أبرز الجوائز الإقليمية المرموقة، بعد فوزها في جوائز آسيا والمحيط الهادئ للمشاريع لعام 2025، عن فئة «العلامة التجارية الملهمة»، في إنجاز جديد يعكس مكانة الدائرة كواحدة من أبرز المؤسسات الحكومية الرائدة على مستوى المنطقة والعالم.

ويأتي هذا التتويج تقديراً لدور الدائرة في ترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاستثمار العقاري، ووجهة أولى للمستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء، من خلال تطبيق المعايير الدولية في إجراءات الدائرة، وبفضل منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية والتشريعات المرنة، التي جعلت من القطاع العقاري ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، ومصدراً رئيسياً لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وساهمت المنظومة الرقمية المتقدمة للدائرة، ومن ضمنها اعتماد الذكاء الاصطناعي في تطوير العديد من خدماتها، من بينها حوكمة الإعلانات العقاريّة ومؤشر الإيجارات الذكي والتقييم الذكي، وغيرها من الخدمات المتاحة على تطبيق «دبي ريست».

كما أسهمت الدائرة في إطلاق العديد من المشاريع والمبادرات، سواء الخاصة أو المشتركة مع القطاعين الحكومي والخاص، ما أعاد تشكيل تجربة المستثمرين والمطورين على حد سواء، من خلال تسهيل المعاملات، وضمان الشفافية، وتعزيز الكفاءة.

وسجّلت الدائرة في النصف الأول من عام 2025 أكثر من 1.3 مليون معاملة عقارية، بما في ذلك أكثر من 125 ألف تصرف بقيمة تجاوزت 431 مليار درهم، مع انضمام 59 ألف مستثمر جديد وارتفاع عدد الاستثمارات العقارية إلى أكثر من 118 ألف استثمار بقيمة تجاوزت 326 مليار درهم، في دلالة واضحة على متانة السوق العقاري بدبي وجاذبيته على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

ويمثل هذا الفوز اعترافاً بقدرة الدائرة على تقديم نموذج مُلهم للجهات الحكومية حول العالم، من خلال استراتيجياتها المبتكرة في الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وسعادة الموظفين، إذ بلغت نسبة رضا المجتمع عن مبادراتها للمسؤولية المجتمعية أكثر من 95%، في حين حققت أنشطتها البيئية والصحية نسب نجاح تجاوزت 93% خلال الفترة بين 2021 و2023.