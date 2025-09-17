الخميس 18 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«غرفة عجمان» ضمن قائمة أفضل 4 غرف عالمية

«غرفة عجمان» ضمن قائمة أفضل 4 غرف عالمية
17 سبتمبر 2025 19:58


عجمان (الاتحاد)
حققت «غرفة عجمان» إنجازاً جديداً باختيارها ضمن أفضل أربع غُرف عالمية من بين أكثر من 100 دولة، في مسابقة الغرف العالمية 2025 التي استضافتها مدينة ملبورن - أستراليا، وذلك عن مشروعها المبتكر «غرفة عجمان 365»، ضمن فئة «أفضل مشروع في التنوع والشمول».
يعكس هذا الإنجاز جهود غرفة عجمان في تعزيز مكانة الإمارة على خريطة الريادة الاقتصادية العالمية، ويركّز المشروع على تصفير البيروقراطية، ودعم وتمكين رائدات ورُوّاد الأعمال، إلى جانب تعزيز تبادل أفضل الممارسات مع الغرف التجارية الدولية.
وقال عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان: «نعتز باختيار غرفة عجمان ضمن أفضل 4 غرف عالمية، عن مشروع «غرفة عجمان 365»، ويُعد هذا الإنجاز النوعي ترسيخاً لمكانة الغرفة بين مصاف الغرف العالمية الرائدة، ويجسّد التزامها بالابتكار وبناء اقتصاد مستدام وذكي يواكب تطلعات رؤية عجمان 2030».
وأضاف أن اختيار غرفة عجمان ضمن هذه الفئة المرموقة، يؤكد قدرتها على الجمع بين التميز المؤسسي والابتكار الاقتصادي، ويُبرز جهودها في بناء بيئة أعمال متقدمة تدعم رؤية الإمارات نحو اقتصاد متنوع ومستدام.
من جانبه، أكد محمود عثمان أبو الشوارب، عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، أن هذا الإنجاز يمثل إضافة نوعية لمسيرة الإمارة، وقال :إن تبوؤ غرفة عجمان مركزاً متقدماً كإحدى أفضل 4 غرف عالمية يعزز مكانة الإمارة على خريطة الاستثمارات الدولية، ويشكل دافعاً لمواصلة العمل وتحقيق المزيد من النجاحات عبر مشاريع مبتكرة تدعم الاقتصاد الوطني وترسخ تنافسية عجمان عالمياً.
وأشار إلى أن هذا التتويج الدولي يُجسّد قدرة غرفة عجمان على توفير بيئة اقتصادية واستثمارية قائمة على المعرفة والابتكار والشمولية الرقمية والذكاء الاصطناعي، وقال: إن ذلك يدعونا لمضاعفة الجهود وإطلاق مبادرات وخدمات جديدة تُعزز القدرة التنافسية للإمارة وتستقطب المزيد من الاستثمارات.

أخبار ذات صلة
مجموعات الأعمال للقطاع الصحي بغرفة عجمان تناقش أولويات المرحلة القادمة
«غرفة عجمان» تبحث التعاون مع جامعة ملبورن - أستراليا
غرفة عجمان
آخر الأخبار
وزيرا خارجية الأردن وسوريا والمبعوث الأميركي عقب توقيع اتفاق في دمشق (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات ترحب بالتوصل إلى خارطة طريق لحل أزمة السويداء
اليوم 01:55
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تكثف القصف المدفعي والجوي ونسف المباني في غزة
اليوم 01:55
فلسطيني يجلس بين أنقاض منزله المدمر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
دعوة أممية لوقف الإبادة الجماعية في غزة
اليوم 01:55
نازح من مدينة غزة يحمل جزءاً من أمتعته (رويترز)
الأخبار العالمية
منظمات إغاثية تدعو إلى تدخل دولي لإنقاذ غزة
اليوم 01:55
«التعاون الخليجي» يدعو إلى تحرك دولي فوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي» يدعو إلى تحرك دولي فوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
اليوم 01:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©