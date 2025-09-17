«غرفة عجمان» ضمن قائمة أفضل 4 غرف عالمية



عجمان (الاتحاد)

حققت «غرفة عجمان» إنجازاً جديداً باختيارها ضمن أفضل أربع غُرف عالمية من بين أكثر من 100 دولة، في مسابقة الغرف العالمية 2025 التي استضافتها مدينة ملبورن - أستراليا، وذلك عن مشروعها المبتكر «غرفة عجمان 365»، ضمن فئة «أفضل مشروع في التنوع والشمول».

يعكس هذا الإنجاز جهود غرفة عجمان في تعزيز مكانة الإمارة على خريطة الريادة الاقتصادية العالمية، ويركّز المشروع على تصفير البيروقراطية، ودعم وتمكين رائدات ورُوّاد الأعمال، إلى جانب تعزيز تبادل أفضل الممارسات مع الغرف التجارية الدولية.

وقال عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان: «نعتز باختيار غرفة عجمان ضمن أفضل 4 غرف عالمية، عن مشروع «غرفة عجمان 365»، ويُعد هذا الإنجاز النوعي ترسيخاً لمكانة الغرفة بين مصاف الغرف العالمية الرائدة، ويجسّد التزامها بالابتكار وبناء اقتصاد مستدام وذكي يواكب تطلعات رؤية عجمان 2030».

وأضاف أن اختيار غرفة عجمان ضمن هذه الفئة المرموقة، يؤكد قدرتها على الجمع بين التميز المؤسسي والابتكار الاقتصادي، ويُبرز جهودها في بناء بيئة أعمال متقدمة تدعم رؤية الإمارات نحو اقتصاد متنوع ومستدام.

من جانبه، أكد محمود عثمان أبو الشوارب، عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، أن هذا الإنجاز يمثل إضافة نوعية لمسيرة الإمارة، وقال :إن تبوؤ غرفة عجمان مركزاً متقدماً كإحدى أفضل 4 غرف عالمية يعزز مكانة الإمارة على خريطة الاستثمارات الدولية، ويشكل دافعاً لمواصلة العمل وتحقيق المزيد من النجاحات عبر مشاريع مبتكرة تدعم الاقتصاد الوطني وترسخ تنافسية عجمان عالمياً.

وأشار إلى أن هذا التتويج الدولي يُجسّد قدرة غرفة عجمان على توفير بيئة اقتصادية واستثمارية قائمة على المعرفة والابتكار والشمولية الرقمية والذكاء الاصطناعي، وقال: إن ذلك يدعونا لمضاعفة الجهود وإطلاق مبادرات وخدمات جديدة تُعزز القدرة التنافسية للإمارة وتستقطب المزيد من الاستثمارات.